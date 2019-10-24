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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.10.19 19:30

У природы нет плохой погоды

Плохая видимость, которая даже помешала самолётам вовремя сесть в аэропорту Мурманск, ветер, а потом солнце и штиль. Чем мурманская осень удивляет северян, каких сюрпризов ждать нам дальше, выясняли журналисты «Арктик-ТВ».

Утро сегодня встречало северян туманом. Плохая видимость была в  областном центре и в пригороде. Например,  два пассажирских лайнера компании «Аэрофлот», как нам сообщили в пресс-службе аэропорта «Мурманск», не смогли вовремя совершить посадку. Какое-то время они кружили в небе, а после благополучно сели, были подготовлены к следующим полётам и отправились каждый по своему маршруту.

«В Мурмашах действительно был туман. В Мурманске это, скорее всего, классифицируется как низкая облачность, чем туман, - отмечает Елена Сиеккинен, начальник мурманского гидрометцентра. -  В Мурманске тоже может быть такой туман. А в Мурмашах была маловетреная ситуация, небо ясное, идёт выхолаживание и образуется туман. Аэропорт недаром расположен там, в этом районе должно быть тихо по ветру, чтобы это не мешало авиационным перевозкам».

И пока жители центральных регионов России радуются бабьему лету, северяне расчехляют лыжи и коньки. Ждать потепления не стоит. В ближайшие дни арктический воздух начнёт поступать в Заполярье, температура воздуха будет понижаться.

«Затишье перед бурей. Сейчас к Кольскому полуострову стремится циклон. Он обширный, мощный, несёт с собой неприятности для нашего региона, - говорит  Елена Сиеккинен, начальник Мурманского гидрометцентра. - С ним будет связано значительное уменьшение тепла на полуострове и обильные осадки, которые сохранятся в ночь с 25-го  на 26-е октября. Сегодня ночью и завтра днём сопровождаться всё это будет порывистым ветром по всей территории Кольского полуострова. Успокаиваться погода начнёт только днём в субботу».

Специалисты говорят, такая погода для наших широт – климатическая норма. И советуют сменить гардероб с демисезонного на зимний, а вот переобуть автомобили с летней резины на шипованную следовало  уже давно, а к скоростному режиму и соблюдению ПДД относиться с особой серьёзностью.

«При всей этой картине можно себе хорошо представить, как будут выглядеть дороги, - замечает Елена Сиеккинен, начальник Мурманского гидрометцентра. - И так будет выглядеть движение по всей территории области. Сильный снег, он и есть сильный снег.  В середине третьей декады октября в Мурманской области ложится снег. Ничего из ряда вон выходящего нет. Октябрь – переходный месяц от осенних процессов к зимним, идёт перестройка синоптических процессов».

Сказать сейчас, что зима будет тёплой или холодной, основываясь на  многолетних наблюдениях, сложно. Метеорологи говорят, что мы живём в эпоху перемен, в том числе, климатических.  

«К сожалению, в такие периоды, как мы сейчас живём, сложно предсказать резкие качели, когда от резких плюсов мы уходим в резкий минус,  - говорит Елена Сиеккинен, начальник Мурманского гидрометцентра. - С большой заблаговременностью предсказать очень сложно. Сегодня мы ожидаем, что нынешняя зима отличаться сильно от предыдущих не будет. Будет и снег зарядами в начале зимы интенсивный, менее интенсивный ближе к весеннему периоду, будут и оттепели на Кольском полуострове, особенно в ноябре-декабре. Все будет, как должно быть».

А это значит, что северяне смогут порадоваться чистому белому снегу, покататься на коньках и лыжах. Отдохнёт и наберётся сил перед следующим летом природа. Ведь, как известно, у неё нет плохой погоды, а согреться всегда поможет тепло души, сохранить и поделиться которым под силу каждому.

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