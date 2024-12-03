«У природы нет плохой погоды // Ход времён нельзя остановить» - мурманчане делятся своим оптимизмом в период начала полярной ночи

В Мурманске наступила полярная ночь, а это значит, что город погрузился во тьму на ближайшие 40 дней. В это время года у северян снижается иммунитет и падает настроение, говорят врачи. Студенты проекта «Академия телевидения» решили узнать у земляков, как они проводят полярную ночь и не мешают ли им временные трудности.

Авелина Яралиева, студент «Академии телевидения»: «Пришла полярная ночь – это время, когда солнце долго не выходит из-за горизонта. Мои коллеги - ученики «Академии телевидения» узнали о том, как северяне переносят это время.

- Расскажите, пожалуйста, как полярная ночь влияет на вашу жизнь?

– На мою жизнь она никак не влияет. Я коренной северянин, я к ней давно привык, поэтому для меня полярная ночь – обычное природное явление.

– А на детей?

– Мелкий с удовольствием гуляет, снежных баб лепит, так что, наоборот, мы рады зиме.

- Будучи взрослым я катаюсь на лыжах, хожу на каток, на коньках катаюсь, вот и малька приучаю.

– А какие преимущества можно извлечь из полярной ночи?

– Никогда над этим не задумывался. Вообще, смена сезонов, на мой взгляд, всегда в радость: у природы нет плохой погоды, если честно.

- Расскажите, как она на вас влияет?

– На всех по-разному. Я более-менее переношу, а некоторые очень плохо.

– А какие трудности вы может быть испытываете?

– Темно. По улице идти темно и в квартире темно, цветочки гибнут у меня.

– Какие основные трудности вы испытываете во время полярной ночи?

– Всё время спать хочется.

– А какие преимущества можно извлечь из полярной ночи?

– Сложно сказать, какие преимущества.

- Например, для школьников - это сокращение уроков, а для взрослых можно что-то найти?

– Да, сокращение может быть даже не только для школьников, а и для тех, кто работает. Может быть, есть смысл сокращения рабочего дня в это время, но я думаю, конечно, вряд ли это получится. А для школьников - это вполне реально.

- Как полярная ночь влияет на вас?

- Усталость, разбитость.

- А что вам нравится в мурманской зиме и полярной ночи?

– Снег нравится, когда ветра нет. В полярной ночи, что может нравиться? То, что она не очень длинная.

– А на детей влияет как-то?

– Конечно, стараемся вывозить ребёнка из полярной ночи.

– А любят дети зиму?

– Конечно, а кто из детей не любит зиму? Все любят зиму.

– А чем занимаетесь? Какие любимые занятия в зимнее время?

– Как обычно: снежки, снежные бабы, санки, аргомаки.

- Как полярная ночь влияет на вас?

– Негативно.

– Что вы заметили в себе с появлением полярной ночи?

– Такое сонное состояние днём.

– А что вам нравится в мурманской зиме?

– Вообще ничего.

– А какое любимое время года?

– Лето, конечно же.

- То есть, полярный день больше нравится?

– Конечно, да.

– Почему?

– Как-то уютнее себя чувствую.

– Пьете ли витамины или много фруктов едите в полярную ночь?

– Фрукты, овощи, как обычно, как летом.

– А на детей влияет как-то ночь. Как вы считаете?

– Я думаю, что да, потому что дочка ходит сонная постоянно.

- Как полярная ночь влияет на вас?

– Очень хорошо. Мне уже восьмой десяток и очень хорошо.

– С какими трудностями вы справляетесь, живя в Мурманской области?

– Никакие. Стараюсь быть здоровой, чувствовать себя здоровой.

– То есть, полярная ночь вообще никак не влияет на вас?

– Детей родила, больше 50 лет старей, три дочки, так что всё нормально.

– И детям тоже хорошо?

– Да, детям хорошо.

- Как вы переживаете полярную ночь?

– Вообще мне она нравится. Я люблю смотреть на звёздное небо, но так как мы находимся в городе, то это проблематично сделать. Но полярную ночь я люблю, но было бы приятно сделать какие-нибудь такие маленькие домики, где будет открытый потолок и можно будет наблюдать за звёздным небом, может быть, даже звезду смогу поймать!

– А вы сталкиваетесь с какими-то трудностями?

– Бессонница, может быть, нехватка витаминов. У меня все обычно. Как летом, так и днём сплю.

– А что вы любите в мурманской зиме?

– Прохладу, ветерок. Снег, больше всего люблю снег, наблюдать опять же за снежинками, как они падают.

- Как вы переживаете полярную ночь?

– Очень плохо. Не высыпаешься никогда, темнота, усталость, такое состояние ужасное.

– А как вы боретесь с этим?

– Работой! И витамины - больше вариантов нет. Бывает, уезжаем в отпуск в период полярной ночи.

– Что вам нравится в мурманской зиме?

– Северное сияние.

- Что вы думаете по поводу полярной ночи?

– Полярная ночь, естественно, красива, что ещё.

– Как вы с ней справляетесь? Вызывает ли она у вас трудности?

– Само собой, пью витамины, веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом.

– Чтобы вы посоветовали приезжим, которые только знакомятся с таким явлением?

– Тепло одеваться, радоваться жизни, ловить сияние.

- На меня не очень она хорошо влияет.

– Как вы с ней тогда справляетесь?

– Побольше сплю.

– Что бы вы посоветовали приезжим, чтобы справляться с таким природным явлением?

– Заниматься физическими упражнениями. Тоже помогает.

- Как вы относитесь к полярной ночи?

– Пока не жалуюсь, нормально.

– Не поменялось ничего?

– Пока нет, так ещё и ночь особо не настала, так что всё хорошо.

– Что ожидаете от полярной ночи? Готовитесь как-то к ней?

– Да нет, особо никакой подготовки нет, мы давно на севере живём, привыкшие уже.

- Отлично отношусь, мне нравится.

– Как у вас самочувствие?

– Неплохое.

– Какие ожидания от этой зимы?

- Только хорошего. Мира, спокойствия везде, в мире, в семье – во всем. Хорошей погоды и улыбок побольше.

- Как вы относитесь к полярной ночи в Мурманске?

– Выбора нет. Она есть, и я здесь есть. А так нормально, что делать.

– Доставляет ли она вам какие-нибудь неудобства, может быть бессонница?

– Да, есть такое, но что делать, приходится жить в таких условиях.

– Какие советы вы можете дать людям, которые приехали в Мурманск и застали полярную ночь?

– Искать северное сияние и наслаждаться им.

- Как вы относитесь к полярной ночи в Мурманске?

– Нормально.

- А как вам зима?

– Нормально, я очень давно живу, с 1974 года, ну, у природы нет плохой погоды, говорят.

– Скажите, полярная ночь доставляет вам какие-то неудобства?

– Не доставляет. Хорошо её переношу.