«У природы нет плохой погоды // Ход времён нельзя остановить» - мурманчане делятся своим оптимизмом в период начала полярной ночи
Авелина Яралиева, студент «Академии телевидения»: «Пришла полярная ночь – это время, когда солнце долго не выходит из-за горизонта. Мои коллеги - ученики «Академии телевидения» узнали о том, как северяне переносят это время.
- Расскажите, пожалуйста, как полярная ночь влияет на вашу жизнь?
– На мою жизнь она никак не влияет. Я коренной северянин, я к ней давно привык, поэтому для меня полярная ночь – обычное природное явление.
– А на детей?
– Мелкий с удовольствием гуляет, снежных баб лепит, так что, наоборот, мы рады зиме.
- Будучи взрослым я катаюсь на лыжах, хожу на каток, на коньках катаюсь, вот и малька приучаю.
– А какие преимущества можно извлечь из полярной ночи?
– Никогда над этим не задумывался. Вообще, смена сезонов, на мой взгляд, всегда в радость: у природы нет плохой погоды, если честно.
- Расскажите, как она на вас влияет?
– На всех по-разному. Я более-менее переношу, а некоторые очень плохо.
– А какие трудности вы может быть испытываете?
– Темно. По улице идти темно и в квартире темно, цветочки гибнут у меня.
– Какие основные трудности вы испытываете во время полярной ночи?
– Всё время спать хочется.
– А какие преимущества можно извлечь из полярной ночи?
– Сложно сказать, какие преимущества.
- Например, для школьников - это сокращение уроков, а для взрослых можно что-то найти?
– Да, сокращение может быть даже не только для школьников, а и для тех, кто работает. Может быть, есть смысл сокращения рабочего дня в это время, но я думаю, конечно, вряд ли это получится. А для школьников - это вполне реально.
- Как полярная ночь влияет на вас?
- Усталость, разбитость.
- А что вам нравится в мурманской зиме и полярной ночи?
– Снег нравится, когда ветра нет. В полярной ночи, что может нравиться? То, что она не очень длинная.
– А на детей влияет как-то?
– Конечно, стараемся вывозить ребёнка из полярной ночи.
– А любят дети зиму?
– Конечно, а кто из детей не любит зиму? Все любят зиму.
– А чем занимаетесь? Какие любимые занятия в зимнее время?
– Как обычно: снежки, снежные бабы, санки, аргомаки.
- Как полярная ночь влияет на вас?
– Негативно.
– Что вы заметили в себе с появлением полярной ночи?
– Такое сонное состояние днём.
– А что вам нравится в мурманской зиме?
– Вообще ничего.
– А какое любимое время года?
– Лето, конечно же.
- То есть, полярный день больше нравится?
– Конечно, да.
– Почему?
– Как-то уютнее себя чувствую.
– Пьете ли витамины или много фруктов едите в полярную ночь?
– Фрукты, овощи, как обычно, как летом.
– А на детей влияет как-то ночь. Как вы считаете?
– Я думаю, что да, потому что дочка ходит сонная постоянно.
- Как полярная ночь влияет на вас?
– Очень хорошо. Мне уже восьмой десяток и очень хорошо.
– С какими трудностями вы справляетесь, живя в Мурманской области?
– Никакие. Стараюсь быть здоровой, чувствовать себя здоровой.
– То есть, полярная ночь вообще никак не влияет на вас?
– Детей родила, больше 50 лет старей, три дочки, так что всё нормально.
– И детям тоже хорошо?
– Да, детям хорошо.
- Как вы переживаете полярную ночь?
– Вообще мне она нравится. Я люблю смотреть на звёздное небо, но так как мы находимся в городе, то это проблематично сделать. Но полярную ночь я люблю, но было бы приятно сделать какие-нибудь такие маленькие домики, где будет открытый потолок и можно будет наблюдать за звёздным небом, может быть, даже звезду смогу поймать!
– А вы сталкиваетесь с какими-то трудностями?
– Бессонница, может быть, нехватка витаминов. У меня все обычно. Как летом, так и днём сплю.
– А что вы любите в мурманской зиме?
– Прохладу, ветерок. Снег, больше всего люблю снег, наблюдать опять же за снежинками, как они падают.
- Как вы переживаете полярную ночь?
– Очень плохо. Не высыпаешься никогда, темнота, усталость, такое состояние ужасное.
– А как вы боретесь с этим?
– Работой! И витамины - больше вариантов нет. Бывает, уезжаем в отпуск в период полярной ночи.
– Что вам нравится в мурманской зиме?
– Северное сияние.
- Что вы думаете по поводу полярной ночи?
– Полярная ночь, естественно, красива, что ещё.
– Как вы с ней справляетесь? Вызывает ли она у вас трудности?
– Само собой, пью витамины, веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом.
– Чтобы вы посоветовали приезжим, которые только знакомятся с таким явлением?
– Тепло одеваться, радоваться жизни, ловить сияние.
- На меня не очень она хорошо влияет.
– Как вы с ней тогда справляетесь?
– Побольше сплю.
– Что бы вы посоветовали приезжим, чтобы справляться с таким природным явлением?
– Заниматься физическими упражнениями. Тоже помогает.
- Как вы относитесь к полярной ночи?
– Пока не жалуюсь, нормально.
– Не поменялось ничего?
– Пока нет, так ещё и ночь особо не настала, так что всё хорошо.
– Что ожидаете от полярной ночи? Готовитесь как-то к ней?
– Да нет, особо никакой подготовки нет, мы давно на севере живём, привыкшие уже.
- Отлично отношусь, мне нравится.
– Как у вас самочувствие?
– Неплохое.
– Какие ожидания от этой зимы?
- Только хорошего. Мира, спокойствия везде, в мире, в семье – во всем. Хорошей погоды и улыбок побольше.
- Как вы относитесь к полярной ночи в Мурманске?
– Выбора нет. Она есть, и я здесь есть. А так нормально, что делать.
– Доставляет ли она вам какие-нибудь неудобства, может быть бессонница?
– Да, есть такое, но что делать, приходится жить в таких условиях.
– Какие советы вы можете дать людям, которые приехали в Мурманск и застали полярную ночь?
– Искать северное сияние и наслаждаться им.
- Как вы относитесь к полярной ночи в Мурманске?
– Нормально.
- А как вам зима?
– Нормально, я очень давно живу, с 1974 года, ну, у природы нет плохой погоды, говорят.
– Скажите, полярная ночь доставляет вам какие-то неудобства?
– Не доставляет. Хорошо её переношу.