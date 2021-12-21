У привитых болезнь проходит в лёгкой форме - Александр Гинцбург

Число заболевших COVID-19 со штаммом «омикрон» в России достигло 30 человек, они в стабильном состоянии. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы Минздрава Виктор Фисенко.

Напомним, штамм «омикрон» впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, зараженного ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала его «вызывающим озабоченность». Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в лёгкой форме. По последним данным, случаи заражения «омикроном» есть как минимум в 70 странах. Из-за угрозы его распространения власти рекомендовали прививаться всем, включая тех, кто уже сделал вакцину или переболел полгода назад.