У проекта «Городская карта поддержки» новые участники

В администрации города Мурманска состоялось подписание соглашений с пятью новыми партнерами проекта «Городская карта поддержки».

– Проект успешно реализуется с 2011 года, на сегодняшний день выдано почти 28 тысяч карт, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Карта позволяет получить скидку от 5 процентов и более на утвержденный ассортимент товаров и услуг. Кроме того, она не только предоставляет скидку, но и является полноценным платежным инструментом.

Новыми участниками проекта стали: художественная студия «Хороший тон», студия развития и рисования песком «Солнечный Дом», образовательный центр «Юниум», студия «Румяна», детский Центр раннего развития «Детвора».

Всего проект охватывает более 225 объектов торговли, сферы услуг и туризма. Так, мурманчане могут приобрести по специальной цене товары и услуги, которые им необходимы: это могут быть продукты питания, оптика, лекарственные средства, медицинские и парикмахерские услуги, услуги химчистки и ателье, посещение бани, санатория и даже кинотеатра.