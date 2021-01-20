У регионального мини-футбола большие амбиции

В Мурманской области проходит первенство по мини-футболу. Сегодня очередной этап соревнований состоялся в легкоатлетическом манеже.

Пустые трибуны без болельщиков ничуть не охладили горячий настрой футболистов. Спортсмены долго ждали этого момента, когда вновь можно будет показать красивую игру, да, и в конце концов, посоревноваться. Дмитрий Перуцкий играет за мурманскую команду «Юная гвардия». Он рад снова выйти на поле с друзьями-футболистами.

Дмитрий Перуцкий, футболист: «Это командная работа, это очень классно, когда все вместе объединяетесь, выходите на поле. Разные лица, разные люди против тебя играют. Потом знакомишься с ними, узнаешь. Тоже, может быть, в команду перейдут».

Несколько дней в мурманском манеже идут матчи первенства по мини-футболу. Эта дисциплина сегодня собрала 10 юношеских команд из разных городов Мурманской области. Организаторы уверены, что, несмотря на долгий перерыв, спортсмены могут удивить отличной игрой.

Валерий Чернышев, тренер-преподаватель ДЮСШ ЗАТО Александровск: «Футбол – это спорт №1, я считаю. Потому что все его любят, все в него играют, но не все в него умеют играть. Мини-футбол в Мурманской области, один из сильнейших. Мы сильнее Санкт-Петербурга. В 2018/19 году мы были первые, то есть Мурманская область».

Наши спортсмены показывают отличные результаты на соревнованиях. И их достижения, становятся гордостью Мурманской области.

Николай Довгоборский, президент Федерации футбола Мурманской области: «Мини-футбол у нас на достаточно хорошем уровне. Мы составляем конкуренцию всем субъектам Северо-Западного региона. Поэтому в мини-футболе всегда традиционно сильные команды. Мы в последнее время удачно на Северо-Западе выступаем, занимаем призовые места».

Команды-победители первенства станут участниками соревнований по Северо-Западному федеральному округу. Эти матчи состоятся в Санкт-Петербурге в феврале.