У росгвардейцев Мурманской области начался зимний период боевой подготовки

Тренировки основаны на опыте боевых действий, полученном во время специальной военной операции.

В ведомстве запланировано несколько сотен мероприятий, в которых будет участвовать личный состав частей специального и оперативного назначения, артиллерийских, авиационных, морских, моторизованных, инженерных и разведывательных подразделений, а также отряды ОМОН и СОБР.

Тренировки основаны на опыте боевых действий, полученном во время специальной военной операции.