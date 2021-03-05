У россиян скоро появится выбор вакцины от коронавируса

70 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+28), Кандалакшском районе (+9) и Оленегорске (+6).

Число заболевших и смертность от коронавируса, возможно, снизится после охвата вакцинацией большего числа жителей региона и страны в целом. Агентство РИА «Новости» сообщает, что Роспотребнадзор разрешил прививать пожилых людей от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона». Исследования показали иммуногенность и высокую безопасность вакцины, объяснили в ведомстве. «ЭпиВакКорона» — вторая (после «Спутника V»), зарегистрированная в России, вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, её разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Она характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией её получения. Препарат не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. В скором времени вакцина должна появиться в гражданском обороте, тогда у россиян появится выбор между ней и «Спутником V».