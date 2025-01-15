У российских авиакомпаний появились нововведения, которые понравятся семьям с детьми

С 14 января они предлагают скидку в 50% на билеты для детей.

Это решение было принято после того, как Президент страны Владимир Путин поручил обеспечить такие льготы в ходе декабрьской пресс-конференции.

Кроме того, в этом году вступят в силу новые правила, согласно которым авиаперевозчики будут обязаны предоставлять родителям, путешествующим с несовершеннолетними, соседние кресла в салоне. Планируется, что возраст, до которого можно будет воспользоваться этой привилегией, будет повышен до 14 лет.