У Российской вакцины от коронавируса «Спутник –ВИ» появился свой сайт

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Работу сайта, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине против CoVID-19, обеспечивают национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Российский Фонд прямых инвестиций. Ресурс предназначен для широкой аудитории и содержит разделы о клинических испытаниях «Спутника» и исследованиях других вакцин, фото- и видеоматериалы, а также новости и комментарии экспертов.

Напомним, «Спутник V» - это первая в мире официально зарегистрированная вакцина против вируса CoVID-19. Её высокая эффективность и безопасность доказана клиническими испытаниями. Заявки на поставку или производство этой вакцины подали уже более 50 стран.

В Мурманскую область поступило три партии препарата. В первую очередь прививку получают люди из группы риска.