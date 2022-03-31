У руководителей города-героя Мурманска теперь нет приставки «и.о.»

У Мурманска новые мэр и глава администрации. На очередном заседании городского Совета депутатов народные избранники наконец смогли определиться с кандидатурами муниципальных руководителей.

На заседании Городского совета депутатов Мурманска сегодня аншлаг. Места слушателей в зале заполнены, некоторым журналистам и гостям приходится ждать в фойе или стоять вдоль стен. Такой интерес вызван предстоящим голосованием. Народные избранники в очередной раз выбирали городских глав. И если на должность мэра претендовал только Игорь Морарь, то на место сити-менеджера соискателей два: вице-губернатор Юрий Сердечкин и глава Кольского района Андрей Малхасян.

Елена Меркушова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Что касается Юрия Валерьевича, то я отмечаю его возраст. Это тот возраст, когда хочется творить и многое получается. Человек очень открытый. Сегодня, когда власть повёрнута лицом к людям, это дорогого стоит. Он сегодня никогда не обманывает, он говорит «я разберусь». В его презентации были указаны те проблемы, когда депутатский корпус с ним встречался».

Процедура выборов идёт по чёткой схеме. Каждый из кандидатов сначала рассказывает о себе и о своём видении планов по развитию Мурманска. Затем депутаты задают вопросы, высказывают свои мнения по поводу того или иного кандидата и, наконец, отправляются голосовать. Сначала выбирают мэра, затем сити-менеджера.

Важность события прекрасно понимают все. Мурманском долгое время управляют исполняющие обязанности. Самое время отдать власть в руки избранных руководителей.

Алексей Ищук, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Морарь Игорь Николаевич возглавлял в Совете депутатов постоянную комиссию по экономической политике и хозяйственной деятельности. И, в принципе, мы все его уже знали, поэтому вопросов не возникло. Сердечкин Юрий Валерьевич - даже на прошлых выборах главы администрации я был убеждён, что это хорошая кандидатура. Он удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым главе администрации. Это профессионализм, и, несмотря на молодость, огромнейший опыт».

Признание заслуг кандидатов подтвердили голосованием. Юрия Сердечкина и Игоря Мораря выбрали единогласно. «За» проголосовали все 28 депутатов, участников заседания.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Сегодня было очень серьёзное и ответственное голосование, которое Совет депутатов единогласно своим решением принял. На должность главы муниципального образования избран Игорь Морарь, а на должность главы администрации избран Юрий Сердечкин. Я считаю, что это действительно те люди, которые могут принимать правильные решения и нести за них ответственность».

Избрание руководителями Мурманска Игоря Мораря и Юрия Сердечкина, считают депутаты, шаг к переменам. Фактически, это движение к плотной кооперации между областным и муниципальным органами власти.

Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Для того, чтобы город жил, я надеюсь, как раз этот тандем и избран. Чтобы город двигался вперёд по всем направлениям. Это и городская среда, это и транспорт, это и многие-многие другие вопросы. Мы видим, что последнее время уже достаточно тихо было. И в социальных сетях. И это сразу почувствовалось по работе горсовета и самого города».

Аркадий Амозов, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Мы наконец-то сегодня выбрали и главу муниципального образования, и главу администрации города Мурманска. А это даёт возможность, на мой взгляд, спокойно планировать какие-то мероприятия на будущее, решать текущие острые вопросы. Что, прежде всего, скажется на благосостоянии и на комфортной среде наших жителей».

Вопросов, в которые необходимо погрузиться главам Мурманска, накопилось много. И муниципальные руководители уже знают, за какие из них они возьмутся в первую очередь.

Юрий Сердечкин, избранный глава администрации города Мурманска: «Все планы свёрстаны. Мы точно знаем, что нам делать. У нас программные документы приняты. Они базируются на результатах опросов граждан. Мы точно знаем, что нужно людям для того, чтобы сделать их жизнь комфортнее. Я думаю, что начнём мы именно с этого. У нас очень много работы. Мы на ближайшие несколько лет с Игорем Николаевичем заняты».

Таким образом можно констатировать, что длившийся полгода период, когда официальных глав у Мурманска не было, завершился. И завершился вовремя. Ведь впереди - тёплое время года, когда необходимо будет готовиться к новому отопительному периоду и решать множество коммунальных вопросов. Причём делать это придётся в условиях жёстких санкций, наложенных на страну. Задача сложная, но объединение сил обоих глав, уверены депутаты, даст положительный результат и поможет решить все возникающие вопросы.