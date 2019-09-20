У руководителя ММП изъяты документы по деятельности офшорных компаний

Проблемам Мурманского морского пароходства придали широкую огласку в прошлом году, когда суда компании - одно за одним - стали арестовывать за долги в портах иностранных государств. Многие из них вместе с экипажами по прежнему находятся за границей. Ситуация на борту многих транспортников плачевная, морякам банально не хватает еды. А совсем недавно органы правопорядка задержали руководителя пароходства, в его доме прошли обыски, следователи были удивлены найденному.

Картины Рериха, Айвазовского и другие предметы искусства нашли следователи в доме члена совета директоров и учредителя Мурманского морского пароходства. По предварительным оценкам такая коллекция стоит несколько миллионов долларов. Мужчина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия со счетов предприятия он вывел около полумиллиарда рублей.

Мария Добрынина, старший помощник руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации: «Возбуждены 2 уголовных дела по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Следствием установлено, что руководством и правлением ПАО «Мурманское морское пароходство» в 2014-2019 годах принимались решения о незаконном выводе средств из оборота учреждения».

Такие действия привели к существенным негативным последствиям, в том числе к задолженности по заработной плате на сумму более 100 млн рублей и невыплате налогов. Сейчас по некоторым данным от 5 до 7 судов пароходства вместе с экипажами арестованы и находятся в портах иностранных государств. Моряки испытывают нехватку, как продовольствия так и воды, на некоторых балкерах проблемы с лекарствами и почти нет топлива. Недавно в сети появилось обращение, точнее крик души тех, кто застрял на борту судов за границей.

Помимо предметов искусства у руководителя пароходства изъяты документы по деятельности офшорных компаний. Судя по кадрам снятым следователями подозреваемый скорее всего не хочет сотрудничать с органами правопорядка, сейф, где хранились ценные бумаги пришлось вскрывать.

Мария Добрынина, старший помощник руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации: «Сейчас обвиняемый доставлен в Мурманск. Судом будет рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается».

До настоящего суда еще далеко, но статья, по которой на директора пароходства завели уголовные дела, предусматривает штраф в размере до миллиона рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до десяти лет.