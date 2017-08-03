У рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна хороший улов трески

Вылов в целом вырос на 15,3 тысячи тонн. Произошло это за счёт увеличения вылова трески, в то же время по другим видам рыбы уловы, наоборот, упали.

По данным отраслевой системы мониторинга, на 2 августа 2017 года общий вылов российских рыбопромышленников увеличился на 3,4%, по сравнению с прошлым годом, и составил 2 миллиона 938,5 тысячи тонн. Из них 381 тысяча 200 тонн приходится на рыбаков Северного бассейна. При этом увеличился, преимущественно, вылов трески. Этой рыбы поймали 283 тысячи тонн, что больше прошлого года на 15,3 тысячи тонн. А вот вылов пикши на 12 тысяч тонн, наоборот, снизился.

Также больше по сравнению с прошлым годом российские рыбаки добыли в зонах иностранных государств. Вылов в конвенционных районах и открытой части Мирового океана вырос на 29,2 тысячи тонн и достиг 161,3 тысячи тонн.