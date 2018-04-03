У сапёров Северного флота – «взрывная» пора

Специалистам, знающим, как не допустить затопление и защитить мосты от льдин, приходится по несколько раз в месяц выезжать на задания.

Несмотря на то, что после Великой Отечественной войны прошло более 70 лет, в окрестностях Мурманска до сих пор можно встретить следы боев: выкопанные в неподатливом каменистом грунте землянки, остовы техники и конструкций середины прошлого века – самые безобидные находки. Гораздо опаснее натолкнуться на снаряды, которые в любой момент могут разорваться под ногами.

- Разминирования в основном проводятся весной, когда сходит снег, - поясняет Максим Асваров, командир роты 180-го отдельного морского инженерного батальона Северного флота. - И осенью, когда грибники наведываются в лес и очень часто обнаруживают опасные предметы времён Великой Отечественной войны. Раз 15-20 в месяц мы выезжаем на такие мероприятия.

Каждый год на Северном флоте к паводковому, а потом и грибному сезону готовятся с особенным усердием. Например, в этот раз, по легенде учений, саперы обнаружили неразорвавшийся снаряд. Задача специалистов – определить, возможно ли транспортировать объект на полигон или его будет необходимо взорвать на месте.

И это только кажется, что столкнуться с эхом военных лет возможно, гуляя по загородным лесам. Летом прошлого года авиационную бомбу нашли на дне Семёновского озера рядом с домиком моржей, в месте, где в тёплые деньки купались дети. Снаряд также обследовали специалисты Северного флота. Их заключение было неутешительным: если пытаться вытащить поржавевший корпус снаряда из воды, то он может сдетонировать. Пришлось эвакуировать жителей ближайших домов и ликвидировать объект прямо в воде.

Но это все же редкий случай, гораздо чаще саперам приходится применять свои навыки в не столь экстремальных ситуациях. Например, при борьбе с ледяными заторами или при защите мостов во время ледохода. Такие учения проходят ранней весной на одном из тренировочных площадок.