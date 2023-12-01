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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.12.23 19:30

У сборной команды Мурманского интерната появились новые спортивные костюмы

Депутаты областной Думы Сергей Дубовой и Юрий Шадрин вручили их воспитанникам организации в рамках акции «Серебряная ёлка».

В преддверии новогодних праздников в доме-интернате принимают гостей. Сегодня постояльцам социального учреждения подарят долгожданные спортивные костюмы.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Акция «Серебряная ёлка» была организована депутатами фракции «Едина Россия» Мурманской областной Думы. Мы запросили, а что же им нужно приобрести, узнали - спортивные костюмы для спортивной команды».

Спорт в жизни жителей дома-интерната занимает очень важную часть. Они выступают на разнообразных соревнованиях и фестивалях, а одинаковой формы у них не было.

Мальвина Баранова, постоялица дома-интерната: «Мы ведь занимаемся спортом, скандинавской ходьбой, в спортивный зал многие ходят. Я хожу на площадку, которую построили у озера - зона отдыха. Очень нравится. Поэтому мы ходим на праздники: День города, День физкультурника, Праздник Севера, но, знаете, какие-то разношерстные получаемся. Хочется, чтобы мы выделялись».

Помимо костюмов постояльцам подарили творческие наборы, куда вошли акварельные краски, гуашь, пастель, восковые мелки, кисти, карандаши и книги-раскраски.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Представители общественной организации «Деловая опора России», это мелкий и средний бизнес, помогли нам приобрести то, что необходимо для рисования: альбомы, краски».

На этом творческий потенциал жильцов дома-интерната и людей с ограниченными возможностями не заканчивается. Они хотят танцевать и попросили у гостей коляски, которые позволят им совершенствовать хореографические навыки.

Юрий Шадрин, депутат Мурманской областной Думы: «Сейчас поступил новый сигнал, что мы не просто люди творческие, но мы любим культуру, любим музыку, любим танцы, поэтому есть желание приобретения колясок, на которых можно заниматься танцами. В общем-то такие коляски можно приобрести и для совсем юных с ограниченными возможностями ребят, и людям постарше».

Такую инициативу впервые озвучивали на совете по делам инвалидов, который прошёл накануне и, возможно, в ближайшее время у постояльцев будет новое хобби, которому их будет обучать дипломированный специалист.

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