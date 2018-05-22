У Сергея Шнурова, лидера группы «Ленинград», хорошо клюёт в Мурманской области

Известный рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» вновь посетил Мурманск. Начало рыболовного сезона, который стартовал в Заполярье 19 мая, Сергей Шнуров отметил, поймав на удочку одну из представительниц семейства лососёвых.

В этот же день артист разместил на своей странице в соцсети «Инстаграм» видео, как он вытаскивает из воды крупную форель – рыбу своей мечты. Заметим, вокалист «Ленинграда», видимо, неравнодушен к нашим краям, так как в сентябре прошлого года его группа была на гастролях в Мурманске, тогда же Сергей Шнуров снимал программу «Главный котик станы», в котором героем выпуска стал наш кот Семён.