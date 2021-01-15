С 1 января 2021 года вступили в силу ряд региональных законовЭксперты помогут выгодно купить квартиру
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.01.21 19:30

У северян появился альтернативный способ погребения - под Мурманском заработал первый крематорий

Под Мурманском начал работать первый и пока единственный в Заполярье крематорий. Открытие такого объекта – необходимость, так как кладбища занимают слишком много места. Существующий в Мурмашах некрополь переполнен. Теперь у северян есть альтернативный способ погребения.  Первые кремации уже состоялись.

Эллина Ким, корреспондент «Арктик-ТВ»: «Тело усопшего в течение часа при температуре 900 градусов превращается в пепел. По словам специалистов, такое погребение переносится проще, нежели традиционное погребение».

Объект работает на дизельном топливе: возможности подключения здания к магистральному газу нет. Пока здесь установлен кремационный блок с одной печью, в планах предпринимателя Руслана Бортко - расширение.

Руслан Бортко, владелец крематория: «Печь может провести 24 кремации в сутки. Небольшой гроб - один час на кремацию, но в среднем это 15-16 кремаций в сутки. По нашим подсчётам это количество должно перекрыть суточную потребность в регионе».

Вся процедура кремации автоматизирована, с ней справляется один специалист. По словам инженера, если в гроб попадут лишние предметы, например, золотые коронки или украшения, то это нестрашно - высокие температуры с ними легко смогут справиться.

Максим Рязанов, инженер крематория: «Единственная сложность - это наличие кардиостимулятора в теле человека. Об этом мы предупреждаем и указываем в договоре. Тело должно поступить без него. Большие температуры в процессе, он может воспламениться и повредить оборудование, а это очень опасно».

В будущем, по словам Руслана Бортко, родственникам умерших будут предлагать картонные гробы, что поможет удешевить услугу. Такой способ сократит время кремации - в обычном гробу горение длится около 15 минут, тогда как картонный может сгореть всего за три минуты. Также использование такого материала более экологично, так как для их изготовления понадобится намного меньше деревьев.

Однако у такого способа погребения есть и противники. А Православная церковь так и воске не приемлет кремацию по понятным причинам. 

Митрофан (Баданин), митрополит Мурманский и Мончегорский: «Одно из узловых положений учения церкви - это, как раз, воскрешение мертвых для жизни будущего века. То есть, когда закончится история этой цивилизации, земли, этого неба и этого рода человеческого, начнётся новый этап, и для этого будут вызваны к жизни все усопшие.  Ну, сначала суд, а потом определение каждому его места под новым небом, новой землёй. В случае сжигания - это как раз богоборчество. То есть, мы это сейчас разложим всё на атомы, попробуй там, потом кого-нибудь воскреси в новых телах».

По мнению митрополита, крематории не актуальны в нашей стране, ведь на её бескрайних просторах достаточно места для нормальных христианских кладбищ, впрочем, это только одна из точек зрения.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Юрий
13.01.21 12:40
Открытие гей клуба на Мурманской миле - позорище..куда власти смотрят?? На милю мы ходим семьей с детьми с друзьями и педикам там нет места!
Комментарий к новости:В Мурманске пивной бар кто-то превратил в гей-клуб
Валерия Поспелова
11.01.21 05:47
Владею полной информацией по ситуации с квартирой, данными о лицах, участниках. Все на самом деле обстояло иначе. 79819794459
Комментарий к новости:Суд на миллион, или Отец пошёл на сына-должника!
Сергей
02.01.21 01:06
Спасибо, Интересная передача. Хорошие вопросы, внятные понятные ответы. С Новым Годом.
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: В 2020 году наш регион прошёл проверку на прочность - Руслан Назаров
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:30«Лекарства, которые спасли мир». Научно-популярная программа (12+)05:25«Миддлтон». Художественный фильм (16+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечается снижение цен на сахарный песок и подсолнечное масло-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 39 копеек, доллар теряет 25 копеек-PRO Энергетику (18+)Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в 2020 году снизилось на 2,9% по сравнению с 2019 годом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 15 января-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)Парламентарии Северо-Запада России обсудили организацию оказания первичной медико-санитарной помощи в образовательных организациях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика