У северян появился альтернативный способ погребения - под Мурманском заработал первый крематорий

Под Мурманском начал работать первый и пока единственный в Заполярье крематорий. Открытие такого объекта – необходимость, так как кладбища занимают слишком много места. Существующий в Мурмашах некрополь переполнен. Теперь у северян есть альтернативный способ погребения. Первые кремации уже состоялись.

Эллина Ким, корреспондент «Арктик-ТВ»: «Тело усопшего в течение часа при температуре 900 градусов превращается в пепел. По словам специалистов, такое погребение переносится проще, нежели традиционное погребение».

Объект работает на дизельном топливе: возможности подключения здания к магистральному газу нет. Пока здесь установлен кремационный блок с одной печью, в планах предпринимателя Руслана Бортко - расширение.

Руслан Бортко, владелец крематория: «Печь может провести 24 кремации в сутки. Небольшой гроб - один час на кремацию, но в среднем это 15-16 кремаций в сутки. По нашим подсчётам это количество должно перекрыть суточную потребность в регионе».

Вся процедура кремации автоматизирована, с ней справляется один специалист. По словам инженера, если в гроб попадут лишние предметы, например, золотые коронки или украшения, то это нестрашно - высокие температуры с ними легко смогут справиться.

Максим Рязанов, инженер крематория: «Единственная сложность - это наличие кардиостимулятора в теле человека. Об этом мы предупреждаем и указываем в договоре. Тело должно поступить без него. Большие температуры в процессе, он может воспламениться и повредить оборудование, а это очень опасно».

В будущем, по словам Руслана Бортко, родственникам умерших будут предлагать картонные гробы, что поможет удешевить услугу. Такой способ сократит время кремации - в обычном гробу горение длится около 15 минут, тогда как картонный может сгореть всего за три минуты. Также использование такого материала более экологично, так как для их изготовления понадобится намного меньше деревьев.

Однако у такого способа погребения есть и противники. А Православная церковь так и воске не приемлет кремацию по понятным причинам.

Митрофан (Баданин), митрополит Мурманский и Мончегорский: «Одно из узловых положений учения церкви - это, как раз, воскрешение мертвых для жизни будущего века. То есть, когда закончится история этой цивилизации, земли, этого неба и этого рода человеческого, начнётся новый этап, и для этого будут вызваны к жизни все усопшие. Ну, сначала суд, а потом определение каждому его места под новым небом, новой землёй. В случае сжигания - это как раз богоборчество. То есть, мы это сейчас разложим всё на атомы, попробуй там, потом кого-нибудь воскреси в новых телах».

По мнению митрополита, крематории не актуальны в нашей стране, ведь на её бескрайних просторах достаточно места для нормальных христианских кладбищ, впрочем, это только одна из точек зрения.