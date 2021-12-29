У школьников – «инженерные каникулы»

В Мурманске на базе центра дополнительного образования «Лапландия» проходят «инженерные каникулы». В течение трёх дней ребята - школьники из различных образовательных учреждений Мурманска учились работать как индивидуально, так и в команде.

По итогу им предстояло защитить собственные проекты. Мальчишки и девчонки разделились на 2 группы. Первая - «Азбука правильного питания» определяла качество молочных продуктов, в том числе любимого многими детьми йогурта. Вторая работала в треке айти–робо и создавала модель машины.

Ирина Чеховская, руководитель детского технопарка «Кванториум 51»: «Дети создают робота-уборщика, не просто уборщика. Он будет убирать дорогу в Териберку и разрабатывают туристический маршрут, который поможет гостям посмотреть красоты Кольского края».