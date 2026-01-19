У школьников 9-11 классов Мурманской области продолжается цикл олимпиад

В этот раз был организован этап по информатике. Задания касались нескольких направлений предмета.

В этом году олимпиаду по информатике проводили по новому регламенту. Участникам предстояло ответить на вопросы по темам: «программирование», «робототехника», «информационная безопасность» и «искусственный интеллект».

Павел Краснов, проектор Института развития образования в Мурманской области, председатель жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике: «Олимпиада по информатике одна из самых продолжительных».

Проверить свои знания в региональном этапе олимпиады заявились более 20 школьников. Все они - победители, призёры и участники муниципального этапа, набравшие необходимое количество баллов для прохождения в региональный тур.

Иван из Ковдора впервые на олимпиаде. Несколько лет он занимался робототехникой, но потом увлекся программированием и решил проверить знания в этом направлении.

Иван Ошаев, ученик школы №1 г. Ковдор: «Я готовился, работая с конструктором, хочу показать свои знания на этой олимпиаде».

Всего в этом году в Мурманской области олимпиаду проводят по 22 предметам. Школьники, показавшие лучшие результаты, пройдут в заключительный всероссийский этап. По инициативе главы региона для всех победителей и призёров финала и их наставников предусмотрены денежные премии от 100 до 200 тысяч рублей. Кроме того, дипломы победителей и призёров, которые действуют 4 года, дают право поступления в ведущие вузы страны без вступительных испытаний по соответствующему профилю.