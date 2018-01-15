У школьников Полярного неожиданно продолжились каникулы

Но причина вовсе нерадостная – образовательное учреждение закрыли на карантин.

С 15 января отменены учебные занятия в школе № 2 города Полярный, где острой респираторной вирусной инфекцией заболело более 20 процентов школьников. В настоящее время проводится мониторинг заболеваемости учащихся в других учебных заведений города.

Начата внеплановая проверка и в отношении Комбината школьного питания ЗАТО Александровск. По предварительной информации, карантин в школе № 2 продлится до конца недели.

- Из числа обратившихся, три ребёнка госпитализированы в инфекционное отделение, - отметил Игорь Кемский, руководитель Межрегионального управления № 120 ФМБА России. – Врачи отмечают лёгкое течение заболевания у обратившихся, поэтому фиксируется большое количество отказов от госпитализации.