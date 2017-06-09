У школьников продолжаются выпускные экзамены

Сегодня старшеклассники сдавали один из главных ЕГЭ – по русскому языку.

Единый государственный экзамен по русскому языку относится к числу обязательных, его в этом году пишут 3028 выпускников Мурманской области в 29 различных пунктах. Экзамен проводится в течение 3,5 часов в присутствии наблюдателей.

Во всех аудиториях, где проходят ЕГЭ, ведётся наблюдение в режиме онлайн. К слову, результаты итоговых испытаний по русскому необходимы при поступлении во всех высших учебных заведениях страны, они станут известны не позднее 27 июня.