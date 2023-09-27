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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.09.23 19:30

У школьников Заполярья учебных дней стало меньше, а нагрузка не изменилась

Новый учебный год для школьников Мурманской области стал особенным. Позитивные перемены, введённые для их успешного развития в расписании, дети уже успели оценить.

Мурманские школьники начали учиться на день меньше. Пятидневка стала серьёзным нововведением, которое введено в 81% школ региона.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «В зимний период были жаркие дебаты: родители разделились на тех, кто поддерживает и тех, кто нет. Вместе с тем в образовательных организациях, которые не перешил на пятидневную учебную неделю, были проведены опросы. И в соответствии с ними, часть образовательных организаций приняла решение о переходе с 1 сентября на пятидневную учебную неделю. Соответственно переход был проведён с учётом мнения родителей».

Свободный субботний день дети могут использовать по своему усмотрению: отдыхать дома или заниматься в кружках и секциях.

Ещё одним изменением в расписании учеников школ и студентов среднего профессионального образования стало появление новых классных часов. Такие занятия определены методическим письмом Министерства просвещения России. Каждый урок будет иметь свою специфику, один из них, например, направлен на профориентацию.

Елена Вощук, заместитель директора по воспитательной работе гимназии №8 г. Мурманска:  «Сейчас как никогда важно говорить о профориентации учеников, рассказывать о возможностях разных профессий. Многие ребята не знают о новых профессиях, которые есть, о разных отраслях экономики. Поэтому классный час по профориентации позволяет широко взглянуть на эту тематику. Расширить горизонты ребят и позволяет определиться с выбором. Помимо этого, данный классный час разработан на платформе. Очень удобно педагогам готовиться».

Также есть классные часы «Функциональная грамотность», «Разговоры о важном» А классный час «На Севере - жить!» - краеведческий. На нём ученики узнают историю Заполярья.

Макар Старченков, ученик 9 «В» класса гимназии №8 г. Мурманска: «Изучаем культуру нашего города Мурманска. Нам рассказывают что-то новое о городе, о земляках, про которых мы раньше не слышали. О разных памятниках».

- Интересно?

- Да, очень интересно на уроке.

Несмотря на сокращение учебных дней и проведение новых классных часов, нагрузка на школьников не изменилась, а сохранилась на уровне 2012 года, уверяют педагоги.

 

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