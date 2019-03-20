У социального проекта «Городская карта поддержки» появились новые партнёры

Ещё пять мурманских предпринимателей готовы предоставлять скидки на свои коммерческие услуги социально не защищённым категориям населения.

27 тысяч мурманчан уже стали обладателями Городской карты поддержки. Среди них инвалиды, ветераны, малообеспеченные граждане и дети-сироты. Социальная программа даёт возможность получить скидку от 5 до 25% на товары и услуги, которые предоставляют партнёры проекта, а их в Мурманске порядка 225. Сегодня перечень таких учреждений расширился. 5 организаций решили принять участие в городской акции.

«Я напомню, что эта карта два года назад стала у нас ещё и банковской картой, потому что один из основных партнёров акции «Почта Банк», - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

К перечню партнёров проекта присоединились детские образовательные центры, художественные студии и другие творческие объединения.

«Это необходимо той группе населения, которая уже посещает наш бизнес, плюс тем, которые находятся территориально недалеко от него, но ещё задумываются, а стоит ли им посещать коммерческий центр, - говорит Марина Арбузова, руководитель Детского центра раннего развития «Детвора». - Городская карта предоставляет определенную скидку, предоставляет спектр услуг, которыми в принципе родители могут воспользоваться, сэкономив некоторые суммы».

Полный список и адреса партнёров социального проекта «Городская карта поддержки» можно найти на официальном сайте администрации города Мурманска.