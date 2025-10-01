У сотрудников Дома культуры Ленинского округа Мурманска большой праздник

Они готовятся к открытию нового современного Центра культурного развития на улице Аскольдовцев. Руководители коллективов и административный пул уже планируют будущие мероприятия и мастер-классы.

Хореограф Наида Фортес много лет работала в Ленинском ДК. Здесь было уютно, но места для занятий совершенно не хватало. Приходилось тесниться с другими творческими людьми.

Наида Фортес, руководитель танцевального направления ДК Ленинского округа: «Здесь, на самом деле, очень маленькое помещение. Здесь неудобно нам заниматься, так как его приходится ещё совмещать с нашей прекрасной швеей, где она кроит и шьёт костюмы. Помещение маленькое, оно не рассчитано на большое количество детей».

Теперь Наида рада, что скоро состоится большой переезд в новый просторный Центр культурного развития. Там она будет проводить занятия со своими коллективами. В новом месте есть большой репетиционный танцевальный зал с зеркалами и станками, а ещё просторный зрительный зал, в котором планируется проводить фестивали и конкурсы.

Оксана Симонова, заместитель директора по административно-хозяйственной части ДК Ленинского округа: «Работать в тесноте уже надоело, скажем так. Неудобно. Мы надеемся, что у нас теперь будет просторное здание, где мы сможем реализовать свои планы. Сейчас готовимся, скажем так, к переезду, начинаем уже собирать кое-какие вещи, готовим программу. Творческий сезон никогда не закрывается, никогда не прекращается, поэтому работа кипит».

Несмотря на то, что новое здание более просторное, администрация Дома культуры не планирует покидать ДК в Росте насовсем. В старых залах так же продолжат проводить некоторые занятия.