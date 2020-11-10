День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.11.20 19:30
У сотрудников консульства Норвегии в Мурманске выдался непростой денёк
Они стали участниками больших учений по ликвидации на территории дипмиссии условного возгорания.
Прежде всего, из здания, где по легенде учения вспыхнул пожар, эвакуируют весь персонал. Спокойно попить кофе у работников явно не получилось, но чашку бодрящего напитка компенсирует развернувшиеся зрелище. Спасатели пригнали к условному месту ЧП несколько машин, в том числе пожарную автолестницу. Пока одни занимаются подготовкой техники, другие огнеборцы уже тянут по этажам пожарные рукава.
Все, поставленные задачи учений, спасатели выполнили успешно и в полном объёме, отметил Александр Кругликов, старший помощник начальника дежурной смены СПТ ФПС ГУ МЧС России по Мурманской области.
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Последние комментарии
Анастасия
10.11.20 05:59
Милиции!!!! Полиция даже рядом не лежала
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Маиина
07.11.20 13:02
Добрый день! Ищу захоронение деда Красильникова Ф.Х. (Красилвунков Ф. Х. - Может быть на мемориале). Вероятно, захоронен тут.
Д.О. Вернер
07.11.20 01:04
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