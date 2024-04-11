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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.04.24 19:30

У специалистов Североморского территориального управления Росрыболовства своеобразная принципиальность?

И снова ООО «БЛК-Фиш»! В марте на нашем телеканале вышел специальный репортаж, в котором мы рассказали о нарушениях, которые допускает эта компания в своей работе, и бездействии контролирующих органов, которые должны следить за исполнением закона. С тех пор практически ничего не поменялось.

Контролирующие органы по-прежнему в упор не замечают нарушения «БЛК-Фиш», зато их конкурентам пытаются вменить даже то, к чему они никакого отношения не имеют.

В редакцию «Арктик-ТВ» обратилась компания «Норвежские акватехнологии». Её представители рассказали, что в марте к ним с проверкой приехал специалист Североморского территориального управления Росрыболовства. И нарушения, конечно же, нашёл. Вот только, по словам представителей компании, никакого отношения к ним они не имели.

Георгий Бубнов, юрист: «В ходе проверки была сфотографирована машина, которая стояла на озере Имандра. Машина грузовая, «ЗИЛ». И они внесли предостережение ООО «Норвежские акватехнологии» о недопустимости нахождения автотранспортных средств в охраняемой зоне водных объектов. А самое интересное здесь то, что указанное автотранспортное средство никаким образом не принадлежит «Норвежским акватехнологиям», не находится в их владении.

Получается, в нарушение записали совершенно посторонний автотранспорт.

Георгий Бубнов, юрист: «Следуя указанной логике, любое автотранспортное средство, которое находится в пределах или водоохранной зоне озера Имандра, по любому транспортному средству представители Росрыболовства могут вынести предостережение нам – «Норвежским акватехнологиям», либо вынести предостережение любому юридическому лицу».

При этом чуть дальше, на участке компании ООО «БЛК-Фиш» происходило настоящее нарушение. Там прямо на берегу в пластиковых кубах длительное время гнили отходы рыбопереработки. Один из кубов, по мнению очевидцев, даже подтекал, загрязняя как Имандру, так и береговую территорию. На это проверяющему указали. Он обещал проверить, но этого так и не случилось.

Георгий Бубнов, юрист: «Указанная проверка нигде не зарегистрирована, не отражена ни на каких сайтах. Она должна быть зарегистрирована, что проверка проведена. Но никаких проверок в отношении «БЛК-Фиш» или отхода, который располагается на берегу, не появилось».

Пришли к «БЛК-ФИШ» почти через месяц, когда отходов на берегу, естественно, уже не было. Соответственно, не зарегистрировали и нарушение. Вот и получается: одним его придумали, а у других реальное не заметили.

Может быть что-то не так с проверяющими?

Георгий Бубнов, юрист: «У нас возникают сомнения в объективности контролирующего органа при проведении проверок».

Что стало с остатками рыбопереработки, куда их увезли и как утилизировали - неизвестно. В регионе уже были случаи, когда вместо загрузки в инсинераторы отходы и мёртвую рыбу просто закапывали в землю. Не повторится ли та же самая история и рядом с Имандрой, пока проверяющие пытаются делать лёгкие «палки», придумывая нарушения закона?

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