У «старожила» Ленинского округа - молодое лицо

50 лет назад в мурманскую школу № 44 впервые пришли получать знания ученики. Спустя полвека учебное заведение стало одним из самых развитых и сейчас может смело назвать себя «старожилом» Ленинского округа. На юбилей собрались выпускники, школьники, учителя и именитые гости. На празднике побывала и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Полвека назад, в 1967 году, в Мурманске распахнула двери общеобразовательная трудовая политехническая школа № 44. Спустя два года она стала средней. Такой её знают и сейчас. Свой 50-летний юбилей учебное заведение отмечает с большим размахом – со сцены звучат песни, ребята показывают сценки, танцевальные номера, произносятся много добрых и тёплых слов.

Для всех присутствующих этот праздник – возможность вновь вернуться в детство. Именно стены школы всегда напоминают о тех годах, которые уже не вернуть.

- Я хочу сказать, что такие праздники должны проходить чаще, чаще и чаще. Потому что можно как угодно относиться к системе образования - сложно, трудно, но мы все родом из детства, - говорит Татьяна Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – Мы все вышли из стен своих родных школ. И первая дружба, и первые ссоры, и первая любовь зарождались в этих стенах.

Сегодня в школе в 19 классах обучаются около пятисот детей. Учащиеся выступают на конференциях и фестивалях, становятся победителями и призерами олимпиад. Учителя – активные участники профессиональных муниципальных конкурсов «Учитель города», «Сердце отдаю детям», «Воспитать человека». Школа гордится и многими другими достижениями.

Самые тёплые пожелания на день рождения звучат, конечно, от нынешних учеников. Они уверены, что их школа самая лучшая, а учителя самые добрые и знающие.

В день рождения принято получать подарки, поэтому представители городского Совета депутатов юбиляра без внимания не оставили. Отличившихся педагогов наградили благодарственными письмами и грамотами, а школе подарили часы, которые были изготовлены на 100-летие города.