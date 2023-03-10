У страха глаза велики: в Апатитах планируют открыть исправительный центр для осужденных. Бояться нечего!

Однако, не всем жителям города нравится идея такого соседства. Некоторые люди боятся, что с ними рядом будут жить серьёзные преступники. Другим просто не нравится, что по их улицам будут ходить люди с судимостью.

Четыре активных жительницы Апатитов приехали в участок исправительного центра в Коле, чтобы своими глазами увидеть, как работает учреждение. За высоким забором двухэтажное здание. Это не режимный объект или колония. Здесь в своих комнатах проживают и ведут быт осужденные, которые несут наказание без лишения свободы. На цокольном этаже расположена столовая и класс, где проходят встречи с представителями различных организаций.

Виталий Расшивалов, начальник исправительного центра №1 УФСИН России по Мурманской области: «К данной воспитательной работе привлекают общественные организации. Это представители реабилитационных центров, целью которых является предупреждение и профилактика употребления осужденными запрещенных веществ, алкоголя. Привлекаются представители церкви православной. Привлекают различные общественные формирования, например, сотрудники библиотек. Психологов активно привлекают. Проводят различные собрания, культурные и спортивные мероприятия с осужденными».

Такая работа необходима, чтобы осужденные не теряли связь с обществом и по истечении их срока наказания могли вернуться к обычной жизни. А ещё обязательное условие нахождения в центре – труд. Все осужденные работают на стройках, заводах, сельхозпредприятиях и прочих компаниях, где нужна физическая сила.

Например, Юрий трудится в родильном отделении коровника. До вынесения приговора суда он был студентом. Уже один год и четыре месяца живёт здесь. Скоро молодой человек выйдет на свободу. Самое страшное для него – непринятие людей его прошлого.

Юрий Неклюдов, осужденный: «Люди не должны относиться к нам, как к какому-то мусору. Потому что осужденные отчаиваются. Мне всего 24 года. Я, по сути, жизни не видел. Очевидно, что, совершив подобный проступок, мне стыдно перед самим собой и перед родственниками, перед всеми, кто верил в меня. Но я продолжаю жить и не отчаиваться. Тяжело, конечно, и морально, и физически. Работаю я на работе не из самых лёгких, но это испытание, которое я обязан пройти, чтобы продолжить жить».

С нарушениями в исправительном центре строго. Одна серьезная ошибка, например, употребление алкоголя, неповиновение сотруднику администрации, отказ от работы - возвращение в тюремную камеру. Три небольших проступка – туда же дорога.

Виталий Расшивалов, начальник исправительного центра №1 УФСИН России по Мурманской области: «Строгое выполнение распорядка дня. Подъём в определенное время. Отбой в определенное время, умывание, завтрак. Приём пищи. Постоянное ношение при себе удостоверения личности. Соблюдать нормы общения друг с другом, персоналом. Мат запрещён. Также есть запрещенный список вещей, которые нельзя иметь при себе. Например, игральные карты, дрожжи».

Каждый из осужденных здесь нацелен на исправление. Поэтому они боятся совершить оплошность. Например, Юрий за время, проведённое в центре, всего раз по случайности нарушил правила. Признаётся, что стыдно до сих пор.

Юрий Неклюдов, осужденный: «Я допустил нарушение установленного порядка отбывания наказания – забыл удостоверение на проверку. Согласно правилам внутреннего распорядка я обязан носить с собой удостоверение, подтверждающее личность осужденного. Неважно, где я нахожусь, оно должно быть при мне».

Жительницы микрорайона Старые Апатиты, где собираются открыть такой же исправцентр, увидели, как содержатся осужденные. Поняли, что среди них нет серийных убийц, насильников и рецидивистов. Это оступившиеся однажды люди, такие как, например, алиментщики, должники по кредитам, виновники ДТП или же отсидевшие свой срок в колонии, но пытающиеся вернуться к обычной жизни люди.

Гоар Исраелян, жительница Апатитов: «Здесь нам, можно сказать, понравилось. Нам рассказали, как организованы данные люди, просто так они не перемещаются по городу. Если они куда-то выходят, то по определенному регламенту, пишут заявление, время у них регламентировано. Здесь они организованы, ведутся воспитательные работы. Это хорошо, красиво. Люди здесь замотивированные. Но вопрос, который волнует до сих пор наших людей и будет волновать, что данное учреждение будет открываться в жилой зоне города».

Отметим, что исправительные центры УФСИН открывают в Мурманской области с 2019 года. Это социальный проект. Отбывая наказание без лишения свободы, человек не оторван от социума, поддерживает семейные связи, работает, обеспечивает себя, но находится под строгим контролем. За 4 года осужденными исправцентров не было совершено ни одного преступления против личности и имущества граждан.