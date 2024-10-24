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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.10.24 19:30

У участников первого IT-ринга, состоявшегося в ЗАТО Александровск, большие амбиции

Всего 6 этапов прошли 5 команд – результаты зависели не только от правильности выполненных задач, но и от скорости их решения.

На каком языке прописывается траектория движения робота и какие принципы используются в Java-скрипте? Это задания со звёздочкой для участников первого IT-ринга, состоявшегося в ЗАТО Александровск.

Всего 6 этапов прошли 5 команд – результаты зависели не только от правильности выполненных задач, но и от скорости их решения.

В правом углу ринга – алгоритмы, в левом – Варвара Филиппова. Но драться и применять силу сегодня не придётся. Ринг, на который вместе с командой вышла девушка, информационно-технологический, здесь нужно включить совсем иные качества и навыки.

Варвара Филиппова, участница соревнований, г. Снежногорск: «Я считаю, что это допустимо, тем более, у любого человека может быть характерный склад ума. У меня, например, математический, мне легко даются такие предметы как физика, информатика, алгебра, геометрия».

Главное, оставаться командой, уверена Варвара, прикрывая слабые точки одного и раскрывая потенциал другого участника. Возможно, именно такой подход, а, может быть, как раз наличие IT-музы, позволил снежногорцам стать лучшими в первом соревновании IT-куба.

Илья Кузьминский, участник соревнований, г. Снежногорск: «Больше всего мне понравилось задание с программированием с языком Джава. Он интересный, нам всем понравился. Оцениванию старания команды на все сто, считаю, что мы молодцы, справились почти со всеми заданиями».

IT-куб в Снежногорске на базе Дома творчества открыли в этом учебном году благодаря реализации федеральной программы. Сегодня здесь информационным технологиям по шести направлениям обучают будущих программистов, а IT-ринг стал своеобразным первым промежуточным результатом работы педагогов, и, как подчеркивает руководство, весьма успешным.

Ирина Телегина, директор Дома детского творчества «Дриада», г. Снежногорск: «С одной стороны – это профориентация, с другой, мы понимаем, что ребята, которые сегодня принимают участие, уже видят себя в той или иной степени своё развитие в этой области. Но как говорят, один расскажет другому – и это всё равно будет способствовать появлению новых лиц в нашем ИТ-кубе».

Артём Комиссаров, участник соревнований, г. Снежногорск: «Я считаю, чтобы быть программистом, нужно иметь терпение (потому что код может быть не всегда правильным), и иметь математический склад ума, потому что в программировании нужно просчитывать алгоритмы, писать их».

Перед самыми юными участниками IT-ринга - инженерами из «Кванториума» города Полярного стоят амбициозные задачи. В прошлом году они стали призёрами робототехнического конкурса «Икар» в Мурманске, в этом хотят одержать победу и вырваться на Всероссийский уровень.

Многое на этапах соревнования ИТ-ринга для ребят стало открытием, чего не скажешь, например, о программировании робота. В этом, уверяет наставник, они безупречны.

Сергей Комаров, педагог Центра дополнительного образования, г. Полярный: «Существует очень много датчиков. Сначала у нас идёт разработка, алгоритм, какие датчики будем использовать, а уже потом мы собираем, конструируем».

Подтянуть недостающие компетенции можно всегда, особенно, если присутствуют желание и старание. В IT-кубе для этого открыты направления: программирование на языках Джава и Пайтон, системное администрирование, робототехника, мобильная разработка, основы алгоритмики и логики.

Комментарии

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Сергей
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