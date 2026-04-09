«Единство народов — сила России!»: «Научка» приглашает на «Библионочь»В Мурманской области зарегистрировано 210 площадок для написания «Диктанта Победы»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.04.26 19:30

У участников программы «Герои Севера» стартовал заключительный образовательный модуль

В рамках него провели экскурсии по значимым объектам города и области: Кольская ветроэлектростанция, Центр научно-технологического творчества «Родина» и Губернаторский лицей.

Первым делом участники программы «Герои Севера» отправились в крупнейший за Полярным кругом ветропарк, где на площади в 257 гектаров установлено 57 ветряков внушительных размеров. Длина одной лопасти 65 метров. В марте 2023 года ветроэлектростанция вышла на 100% установленной мощности. Такие масштабы и высокие показатели не могут не заинтересовать. Участники программы «Герои Севера» узнали об эффективности ветропарка и его воздействии на экологию.

Андрей Федосеев, участник программы «Герои Севера»: «Это действительно уникальный объект, которого нет нигде. Мы видим, насколько это полезно, как это востребовано, потому что энергетика – это одна из основополагающих для нашей страны, для жизнеобеспечения наших людей сфер экономики».

Денис Лашин, участник программы «Герои Севера»: «Это всё интересно, хочется самому всё пощупать, всё увидеть своими глазами. Это реально работает на пользу и региона, и нашей страны. Мы - люди, которые нацелены на служение, у нас много идей, которые мы хотим реализовать».

Напомним, возможность узнать о работе ветропарка больше для всех желающих открылась ещё в 2023 году. С тех пор местную достопримечательность посетили более пяти тысяч человек, в том числе и туристы. У гостей это место вызывает значительный интерес.

Александр Панов, генеральный директор Кольской ВЭС: «Наша задача направлена на то, чтобы абсолютно разным людям рассказывать о нашем объекте. К нам приезжают люди со всей страны, есть даже те, кто профессионально организовывает туры различным предприятиям. Людям это интересно, а нам это нравится».

Второй локацией, которую посетили «Герои Севера», стал недавно открывшийся обновленный центр «Родина». Его сотрудники уверены, для участников программы будет актуально ознакомиться с историей места, узнать об образовании, которое здесь можно получить, заглянуть в библиотеку.

Екатерина Рассказова, директор Центра научно-технологического творчества «Родина»: «Это уникальное сочетание науки, технологий, творчества, которые соединяются как некий симбиоз для создания проектов».

Наполнение учебной площадки уникально. Мастерские и лаборатории оснащены новейшим оборудованием и позволяют молодёжи получать новые знания на высоком уровне. Рассказ о возможностях центра позволил больше узнать о том, как юные северяне могут расширить свой кругозор.

Александр Реведжук, участник программы «Герои Севера»: «Нам интересно понять, как выстроен образовательный процесс, как обучаются дети в Мурманской области, какие созданы новые площадки, в том числе, как они работают с искусственным интеллектом».

Затем участники региональной программы отправились в Губернаторский лицей – школу полного дня. Технопарк, библиотека, лаборатории и даже тренажёрный зал. На часах половина пятого, но коридоры и кабинеты заполнены учениками. Большинство ребят здесь остаются делать уроки, потому что условия позволяют. А кто-то занят внеурочной деятельностью, ведь здесь её достаточно много. Например, центр военной подготовки «ВОИН», про который также рассказали участникам программы.

Артур Ли, участник программы «Герои Севера»: «Я первый раз посещаю центр «Воин». Здесь оснащение суперсовременное».

Алексей Ланцов, участник программы «Герои Севера»: «Здесь каждый ребёнок имеет возможность самостоятельно посещать такие занятия».

Вовлеченность «Героев Севера» в процесс экскурсии по Губернаторскому лицею отметила его директор.

Лариса Михайлова, директор Губернаторского лицея: «Нам было приятно, раскрыть все наши возможности таким замечательным участникам программы «Герои Севера».

Мурманская область стремительно преображается. Большой тур по популярным местам региона, как подчеркивают участники программы, в очередной раз это доказал. Уже сейчас «Герои Севера» совместно с наставниками и научными руководителями работают над выпускными проектами. Их защита состоится в мае этого года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире23:25«Космическая одиссея. Портал в будущее». Документальный фильм (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве-PRO Валюту (16+)Курсы евро снизился на 68 копеек, доллар теряет почти 47 копеек-PRO Энергетику (18+)Студенты Мурманского индустриального колледжа познакомились с принципами управления энергосистемой региона-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 апреля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять