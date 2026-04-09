У участников программы «Герои Севера» стартовал заключительный образовательный модуль

В рамках него провели экскурсии по значимым объектам города и области: Кольская ветроэлектростанция, Центр научно-технологического творчества «Родина» и Губернаторский лицей.

Первым делом участники программы «Герои Севера» отправились в крупнейший за Полярным кругом ветропарк, где на площади в 257 гектаров установлено 57 ветряков внушительных размеров. Длина одной лопасти 65 метров. В марте 2023 года ветроэлектростанция вышла на 100% установленной мощности. Такие масштабы и высокие показатели не могут не заинтересовать. Участники программы «Герои Севера» узнали об эффективности ветропарка и его воздействии на экологию.

Андрей Федосеев, участник программы «Герои Севера»: «Это действительно уникальный объект, которого нет нигде. Мы видим, насколько это полезно, как это востребовано, потому что энергетика – это одна из основополагающих для нашей страны, для жизнеобеспечения наших людей сфер экономики».

Денис Лашин, участник программы «Герои Севера»: «Это всё интересно, хочется самому всё пощупать, всё увидеть своими глазами. Это реально работает на пользу и региона, и нашей страны. Мы - люди, которые нацелены на служение, у нас много идей, которые мы хотим реализовать».

Напомним, возможность узнать о работе ветропарка больше для всех желающих открылась ещё в 2023 году. С тех пор местную достопримечательность посетили более пяти тысяч человек, в том числе и туристы. У гостей это место вызывает значительный интерес.

Александр Панов, генеральный директор Кольской ВЭС: «Наша задача направлена на то, чтобы абсолютно разным людям рассказывать о нашем объекте. К нам приезжают люди со всей страны, есть даже те, кто профессионально организовывает туры различным предприятиям. Людям это интересно, а нам это нравится».

Второй локацией, которую посетили «Герои Севера», стал недавно открывшийся обновленный центр «Родина». Его сотрудники уверены, для участников программы будет актуально ознакомиться с историей места, узнать об образовании, которое здесь можно получить, заглянуть в библиотеку.

Екатерина Рассказова, директор Центра научно-технологического творчества «Родина»: «Это уникальное сочетание науки, технологий, творчества, которые соединяются как некий симбиоз для создания проектов».

Наполнение учебной площадки уникально. Мастерские и лаборатории оснащены новейшим оборудованием и позволяют молодёжи получать новые знания на высоком уровне. Рассказ о возможностях центра позволил больше узнать о том, как юные северяне могут расширить свой кругозор.

Александр Реведжук, участник программы «Герои Севера»: «Нам интересно понять, как выстроен образовательный процесс, как обучаются дети в Мурманской области, какие созданы новые площадки, в том числе, как они работают с искусственным интеллектом».

Затем участники региональной программы отправились в Губернаторский лицей – школу полного дня. Технопарк, библиотека, лаборатории и даже тренажёрный зал. На часах половина пятого, но коридоры и кабинеты заполнены учениками. Большинство ребят здесь остаются делать уроки, потому что условия позволяют. А кто-то занят внеурочной деятельностью, ведь здесь её достаточно много. Например, центр военной подготовки «ВОИН», про который также рассказали участникам программы.

Артур Ли, участник программы «Герои Севера»: «Я первый раз посещаю центр «Воин». Здесь оснащение суперсовременное».

Алексей Ланцов, участник программы «Герои Севера»: «Здесь каждый ребёнок имеет возможность самостоятельно посещать такие занятия».

Вовлеченность «Героев Севера» в процесс экскурсии по Губернаторскому лицею отметила его директор.

Лариса Михайлова, директор Губернаторского лицея: «Нам было приятно, раскрыть все наши возможности таким замечательным участникам программы «Герои Севера».

Мурманская область стремительно преображается. Большой тур по популярным местам региона, как подчеркивают участники программы, в очередной раз это доказал. Уже сейчас «Герои Севера» совместно с наставниками и научными руководителями работают над выпускными проектами. Их защита состоится в мае этого года.