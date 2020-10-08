У уток, обитающих на Ледовом озере, появится собственный домик

Одноэтажный комфортабельный коттедж построили для уток ученики Мурманского международного лицея. В качестве материала была выбрана сосна, каждая дощечка обработана водоотталкивающим раствором, чтобы жилище прослужило пернатым ни один сезон.

Денис Усиков, учитель технологии ММЛ: «Мы старались сделать максимально облегченную конструкцию, но она получилась довольно крупная. Это двухместное жильё, двухквартирное, двухгнездовое, если хотите, сделанное из сосны».

Домик для птиц будет установлен рядом с обновленной набережной Ледового озера. Заселиться в него утки смогут только следующей весной, когда вернутся с зимовки, а пока в планах украсить жилище декоративными элементами, чтобы порадовать не только пернатых, но и горожан, которые будут приходить их покормить.

Наталья Павлюк, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы»: «У нас на этом озере живёт очень много уточек и действительно, приходит очень много людей, которые их кормят. С этим домиком будет уже такое место, где действительно будут прикормлены уточки, люди будут знать это место и это будет красиво».

Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Ребята побеспокоились не только о внешнем виде города Мурманска, но и об экологической составляющей – изготовили домик для уток, чтобы наш город стал ещё добрее, позаботились о пернатых, чтобы было им комфортно».

Строительство домика стало частью большого проекта по исследованию зоны у озера Ледового. Лиза Черток занималась его экологической частью. Брала пробы воды, почвы и установила, что уровень загрязнения образцов превышает все допустимые значения.

Елизавета Черток, ученица 9-го класса ММЛ: «Озеро загрязнено. Нефтепродукты, содержащиеся в водах, превышают допустимые концентрации. Это происходит из-за того, что рядом с озером в непосредственной близости находится автодорога и такие объекты как автосалон, автомойка, автопарк ГИБДД».

Домик для уток будет установлен на отмели в нескольких метрах от берега озера, чтобы до него не могли добраться собаки и вандалы.