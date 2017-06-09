У велосипедистов из Апатитов лето начинается с клумбы

Они создали самый необычный велосипед у себя в городе.

Необычная клумба появилась в городском парке в прошлом году. Зелёная трава и цветы высажена в форме двухколесного транспортного средства. В этом году велосипед заколосится анютиными глазками. Саженцы взяли в Полярной опытной станции института растениеводства. Зелёный велосипед ещё не расцвел, но на днях активисты из группы «ВелоАпатиты» привели клумбу в порядок.