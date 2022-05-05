У водолазов СОБРа «Росомаха» сегодня праздник!

5 мая 140 лет назад в Кронштадте по указу Александра III была основана первая водолазная школа. С тех пор каждый год российские водолазы отмечают свой профессиональный праздник. Своя подводная служба есть и у Росгвардии.

Боевые пловцы Росгвардии занимаются самыми разными задачами. К примеру, бойцы участвуют в противодиверсионном обследовании грунта в акватории Кольского залива.

Водолазы осматривают подводную часть гидротехнических сооружений, кораблей и катеров. Так же специалистов привлекают для подводных поисков в рамках следственных мероприятий. К примеру, водолазы СОБР «Росомаха» регулярно отрабатывают спуски в Кольский залив. Один из этапов боевой подготовки - стрельба из подводного оружия.

Сотрудники водолазных подразделений погружаются в холодную воду в специальных утепленных гидрокостюмах с аквалангами, снабжёнными баллонами повышенной ёмкости. Общий вес комплекта снаряжения составляет около 30 килограммов.