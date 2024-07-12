У воспитанников мурманского детского сада №18 праздник

К ребятам приехали аниматоры и высокопоставленные гости. И всё дело в том, что у маленьких северян появилась современная игровая площадка.

За 50-летнюю историю педагоги детского сада №18 воспитали не одно поколение мурманчан. Внутреннее пространство учреждение постоянно преображалось, чего не скажешь о уличной площадке, облик которой кардинально не меняли долгие годы.

Олеся Кривенко, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Раньше игровую площадку детского сада №18 с трудом можно было так назвать. Была лишь песочница и несколько игровых построек. Теперь у ребят есть беседки, горки, качели, небольшой автопарк и даже почти настоящие знаки дорожного движения».

Ещё в прошлом году во дворе детского сада была лишь песочница, несколько игровых домиков и два фонаря, которые в долгую полярную ночь еле освещали площадку. Однако в 2024 году сообщество инициативных родителей, неравнодушных педагогов и талантливых детей победили в губернаторском конкурсе «На Севере – твой проект», набрав более 2000 голосов. Благодаря этому весной начались работы по строительству «Северной сказки» - так теперь называется новая игровая площадка.

Светлана Некрасова, заведующая детским садом №18 г. Мурманска: «У нас действительно сегодня большой праздник – это открытие новой игровой площадки. Мы ждали её очень давно, наши дошкольники сегодня ликуют. Площадка состоит из нескольких участков: это и физкультурный островок, и «Поляна сказок», «Северный островок» и автогородок».

Теперь у воспитанников детского сада, которых насчитывается почти 300 человек, есть не только новая современная площадка, но и дополнительное освещение.

Светлана Некрасова, заведующая детским садом №18 г. Мурманска: «В новый проект мы включили дополнительно две световые опоры, которые будут освещать другой край площадки, поэтому зимой нашим детям будет удобно, светло и красиво гулять».

С помощью конкурса «На Севере – твой проект» жители региона могут получить поддержку на реализацию разнообразных проектов. В этом году более 50 инициатив стали победителями этой программы.