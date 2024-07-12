Марина Табейкина: саморазвитие, или Как преодолевать жизненные трудности и делать её гармоничнойВ День рыбака в Мурманске ярмарку «Наша рыба» «приправят» выступлением рок-группы «Чиж & Co» и «СерьГа»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.07.24 19:30

У воспитанников мурманского детского сада №18 праздник

К ребятам приехали аниматоры и высокопоставленные гости. И всё дело в том, что у маленьких северян появилась современная игровая площадка.

За 50-летнюю историю педагоги детского сада №18 воспитали не одно поколение мурманчан. Внутреннее пространство учреждение постоянно преображалось, чего не скажешь о уличной площадке, облик которой кардинально не меняли долгие годы. 

Олеся Кривенко, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Раньше игровую площадку детского сада №18 с трудом можно было так назвать. Была лишь песочница и несколько игровых построек. Теперь у ребят есть беседки, горки, качели, небольшой автопарк и даже почти настоящие знаки дорожного движения».

Ещё в прошлом году во дворе детского сада была лишь песочница, несколько игровых домиков и два фонаря, которые в долгую полярную ночь еле освещали площадку. Однако в 2024 году сообщество инициативных родителей, неравнодушных педагогов и талантливых детей победили в губернаторском конкурсе «На Севере – твой проект», набрав более 2000 голосов. Благодаря этому весной начались работы по строительству «Северной сказки» - так теперь называется новая игровая площадка.

Светлана Некрасова, заведующая детским садом №18 г. Мурманска: «У нас действительно сегодня большой праздник – это открытие новой игровой площадки. Мы ждали её очень давно, наши дошкольники сегодня ликуют. Площадка состоит из нескольких участков: это и физкультурный островок, и «Поляна сказок», «Северный островок» и автогородок».

Теперь у воспитанников детского сада, которых насчитывается почти 300 человек, есть не только новая современная площадка, но и дополнительное освещение.

Светлана Некрасова, заведующая детским садом №18 г. Мурманска: «В новый проект мы включили дополнительно две световые опоры, которые будут освещать другой край площадки, поэтому зимой нашим детям будет удобно, светло и красиво гулять».

С помощью конкурса «На Севере – твой проект» жители региона могут получить поддержку на реализацию разнообразных проектов. В этом году более 50 инициатив стали победителями этой программы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:40«Культурное наследие России». Познавательная программа (12+)00:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:30«Маруся». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)«ТСервис» по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» изучил предложения работодателей и динамику заработных плат в e-commerce-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 8 копеек, доллар потерял почти 25 копеек-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Для крупных дальневосточных и арктических инвесторов упростят получение субсидий под проекты стоимостью от 500 млрд рублей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика