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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.11.21 19:30

У войны – не детские глаза. Но дети времён лихолетья её помнят

Великая Отечественная война оставила трагический след не только в истории страны, но и в судьбах людей. Особенно тех, кто смотрел на превратности и лишения детскими глазами. 15 лет назад в столице Заполярья была создана Мурманская областная общественная организация «Дети Великой Отечественной войны»,  а  сегодня,  30 ноября, они отмечают юбилей.

У войны – не детские глаза. Как бы хотелось, чтобы эта фраза была правдива. Увы, когда взрослые развязывают такое кровопролитие, жертвами становятся именно дети. В воспоминаниях наших ветеранов всегда много боли, несмотря на это, они готовы делиться историей с подрастающим поколением. Марс Садердинов не понаслышке знает, что такое холод, бомбежки и изматывающий голод. Война настигла его в возрасте трёх лет, несмотря на столь юные года, страшные картинки войны он запомнил на всю жизнь.

Марс Садердинов, член Мурманской областной общественной организации «Дети Великой Отечественной войны»: «22 июня, когда началась война, когда город начали бомбить немцы, семья наша была дома. Со слов матери, я вокруг них бегал и говорил: «Маменька, папенька, бог, маменька, папенька, бог». Мне было три года в то время. По распоряжению Папанина, отец работал в порту, нас эвакуировали, семьи с детьми отправляли на юг».

Старший брат Марса Садердинова был в это время в пионерском лагере. По счастливой случайности семья всё-таки сумела воссоединиться.

Марс Садердинов, член Мурманской областной общественной организации «Дети Великой Отечественной войны»: «По дороге на какой-то станции два поезда остановились – встречный поезд и идущий на юг. Тут какая-то женщина пришла и говорит: «Мурманчане, там дети едут, идите, посмотрите, у кого там есть дети». Мать сразу побежала, прошло время, смотрим, о, какая радость, ведёт старшего сына».

Детство, растоптанное войной. Марс Садердинов запомнил это хорошо, в то жестокое время не было понятия моё, а было наше.

Марс Садердинов, член Мурманской областной общественной организации «Дети Великой Отечественной войны»: «Кушали из одного тазика, картошку варили, умывались и вытирались одним полотенцем. Там нас проживало три семьи».

А картошка на столе была праздником, ведь на одного человека выделяли маленькая порция  чёрного хлеба, но кормить семью и выживать было просто необходимо.

Марс Садердинов, член Мурманской областной общественной организации «Дети Великой Отечественной войны»: «Мать пошла работать в колхоз, работала на поле, оттуда, бывало, горстку пшеницы нам принесёт, но за это можно было и под суд попасть. Она тихонько, кормить детей надо было».

Марс Садердинов, член Мурманской областной общественной организации «Дети Великой Отечественной войны»: «Однажды, когда продукты закончились и есть нечего было, мы шли, смотрим, воробей замерший лежит на земле. Что делать, голод, мы воробья взяли, принесли домой. Он замерзший, сварили, съели».

В эвакуации Марс Садердинов пробыл до октября 1944 года. Настал момент и семьям с детьми постарше разрешили вернуться домой - в Мурманск.

Марс Садердинов, член Мурманской областной общественной организации «Дети Великой Отечественной войны»: «Мы поехали, а я то ещё маленький был. В поезде, когда мы ехали, сказали, что ревизор идёт. Меня сразу на третью полку, там вещи были. Меня в ванную, забросали вещами, ревизор пришёл, проверяет и спрашивает: «Что у вас там?», - мама говорит, что там вещи домашние».

На севере он проработал всю жизнь. В родном троллейбусном депо, даже есть фотография, на которой молодой Садердинов позирует рядом с рогатой машиной. Что касается военного времени, то его тяготы помогало перенести единство народа, взаимовыручка и поддержка. Спустя много лет, Садердинов вновь нашёл её в Мурманской областной общественной организации «Дети Великой Отечественной войны».

Виктор Курпяков, заместитель председателя Мурманской областной общественной организации «Дети Великой Отечественной войны»: «Основная задача нашей организации – это патриотическое воспитание северян».

30 ноября участники организации отмечают 15-летний юбилей. За это время было сделано немало и даже в непростой период пандемии коронавируса они продолжают свою добровольческую и просветительскую деятельность.

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Последние комментарии

Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
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Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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