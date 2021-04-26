«У войны не детское лицо» - фестиваль в ЗАТО Александровск

По России стартуют мероприятия, посвященные празднованию Дня Великой Победы. В ЗАТО Александровск сезон патриотических событий открыл 6-й фестиваль творчества «У войны не детское лицо».

В военные годы солдат во время редких минут передышки от тяжёлых мыслей спасали песни, которые исполняли на гитаре или гармошке.

Одну из таких «полевых» баллад и выбрала для исполнения на фестивале «У войны не детское лицо» ученица школы искусств Полярного Нелли Шишта. Композиция покорила солистку с первых нот и первых строк.

Нелли Шишта, участница фестиваля, г. Полярный: «В песне говориться о том, что боец уходил на войну и победил. Поэтому такой образ и подобрали».

У Юлии, в свою очередь, более лёгкая композиция - под звуки вальса так и хочется кружиться по залу. Но исполнительница знает, на чём в песне следует сделать акцент.

Юлия Коськина, участница фестиваля, г. Полярный: «В такой музыке важно передать те времена, чтобы зрители прочувствовали это, поэтому сложнее, чем исполнять под обычную музыку».

Глубокие тексты стихотворений и песен не могли не затронуть чувства тех, кто был свидетелем военных и не менее тяжёлых послевоенных лет.

Стихотворения, песни, танцы – выбор жанра остаётся за детьми и их руководителями. Главное, чтобы участники фестиваля «У войны не детское лицо» придерживались одной военно-патриотической тематики.

Антонина Лазаренко, педагог-организатор Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи, г. Полярный: «Мы долго думали, какое большое мероприятие посвятить 9 Мая. Сначала хотели проводить его, как конкурс, а потом решили, что никого оценивать не будем, сделаем фестиваль, чтобы каждый мог показать своё творчество».

Все участники детского патриотического фестиваля были награждены грамотами и памятными призами.