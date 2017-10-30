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День за днём с «Арктик-ТВ»30.10.17 19:30

У возрождённого Чемпионата Северного флота по волейболу хорошее будущее

Чемпионат Северного флота по волейболу решили возобновить спустя 22 года после последних соревнований. За звание лучшей команды 2017 года боролись 9 групп основных объединений и соединений флота. 

Чемпионат по волейболу среди команд Северного флота состоялся впервые после 22-летнего перерыва. «Золото» в упорной борьбе завоевала сборная команда армии ВВС и противовоздушной обороны флота под названием «Гроза».  В финале игроки одержали победу над «Альбатросом» -  соперниками из Кольской флотилии разнородных сил - со счётом 3:0. «Бронзу» завоевали волейболисты «Урагана» дивизии ракетных кораблей Северного флота.

- Отмечу, во-первых, было интересно. Присутствовала интрига спортивная, результаты были непредсказуемыми, - отмечает Николай Евменов, командующий Северным флотом. -  Хотя мы знали, какие команды являются фаворитами. Думаю, что результатом окончания чемпионата станет формирование новых команд.

Капитану команды чемпионов вице-адмирал Николай Евменов вручил переходящий кубок. А лучших волейболистов отметили специальными призами.

Всего в состязании приняли участие 9 команд. Позади 36 матчей в трёх городах – Североморске, Гаджиево и Полярном.

- Игры прошли на высоком уровне, заключительная игра особенно это показала, - отмечает Александр Фадеев, главный судья Чемпионата Северного флота по волейболую - Сильнейшие команды показали, где командиры уделяют внимание волейболу, поддержке спорта.

В следующем году организаторы хотят поднять соревнования на новый  уровень. Их планируют сделать открытыми для других команд из Мурманской области и даже регионов.

 

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