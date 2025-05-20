С 20 мая на территории Мурманской области установлен пожароопасный сезонЛето-2025: дача, лагерь, Чёрное море — где будут отдыхать школьники
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.05.25 19:30

У выпускников 9-х и 11-х классов начинается экзаменационный период

Успешно сдать ЕГЭ и ОГЭ – главная задача для них. Ведь от этих результатов зависит их шанс на поступление в вуз или суз мечты.

Наступило время точных наук и сейчас в тренде инженерные и технические специальности, а значит, всё больше выпускников школ выбирают для сдачи соответствующие предметы.

Самой популярной стала профильная математика – 51% учащихся в этом году напишут её. В лидерах также информатика, физика и биология. А вот ЕГЭ по испанскому и немецкому языкам не выбрал никто из нынешних выпускников в регионе.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Если мы говорим про количество выпускников, которые в этом году сдают экзамены, то это более 10 тысяч человек, из них 2/3 традиционно выпускники 9-х классов. Чуть более трёх тысяч человек - те, кто выбрали ЕГЭ. Из них выпускников 11-х классов, чуть больше 2800 человек. Если говорить про саму процедуру проведения экзамена, то она не претерпела никаких изменений».

ЕГЭ стартуют 23 мая в 10 утра. В этот день выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. Основные предметы они напишут: 27 мая по математике, а 30 мая по русскому языку.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «В прошлом году, благодаря нашему президенту, у ребят появились два дня, в которые они могли пересдать один предмет. С одной стороны, это награда, с другой, к этому нужно относиться осторожно, потому что в этот период результат может измениться в лучшую сторону, вообще не измениться. А если результат ниже – то эти баллы будут действовать у ребёнка. Более 400 ребят воспользовались этим правом в прошлом году и более 80% получили результаты выше».

Выпускники 9-х классов начнут сдавать ОГЭ с 21 мая. В этот день будут проверять знания на иностранные языки. Математику они напишут 3 июня, а русский язык 9 июня. Также у них есть два предмета на выбор. И здесь самой популярной стала информатика. Её предпочли 52%. Далее по популярности география, обществознание, биология, физика и химия.

Важно отметить, что число списывающих выпускников кратно уменьшается, но всё-таки есть случаи, когда кто-то решается на обман.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Если говорить про сам экзамен, то важно, чтобы ребята помнили о простых правилах. Нельзя проносить запрещённые средства связи. Раньше мы говорили, что это телефоны, часы. Расширился список, теперь это пуговицы, сережки, в которые встроены различные видео и так далее. Мы знаем, что наши выпускники знают о существовании запрещенных средств связи. Пуговицы мы точно видели на одежде у ребят в прошлом году».

Основной период ЕГЭ завершится уже 4 июля. И выпускники смогут подавать документы в высшие и средние учебные заведения. В региональном Минобре отмечают, что сейчас растёт популярность среднего профессионального образования, как и его качество. А ещё всё больше наших выпускников предпочитают поступать в Мурманский арктический университет.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Предлагаемые зарплаты на строительном рынке Мурманской области упали на 2% за год, но всё равно превысили средний доход местного жителя
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Великие битвы России». Документальный фильм (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Соотношение средней пенсии и зарплаты в России значительно ниже рекомендуемых Международной организацией труда 40%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 54 копейки, доллар теряет почти 11 копеек-PRO Энергетику (18+)С ПАО «Россеть» достигнута договорённость, которая станет основой для дальнейшего развития крупных проектов и комфортной жизни в нашем регионе-PRO ЖКХ (18+)Паводок, однако! Весна пришла, колодцы в городе открыты-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минпросвещения России установило нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»