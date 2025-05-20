У выпускников 9-х и 11-х классов начинается экзаменационный период

Успешно сдать ЕГЭ и ОГЭ – главная задача для них. Ведь от этих результатов зависит их шанс на поступление в вуз или суз мечты.

Наступило время точных наук и сейчас в тренде инженерные и технические специальности, а значит, всё больше выпускников школ выбирают для сдачи соответствующие предметы.

Самой популярной стала профильная математика – 51% учащихся в этом году напишут её. В лидерах также информатика, физика и биология. А вот ЕГЭ по испанскому и немецкому языкам не выбрал никто из нынешних выпускников в регионе.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Если мы говорим про количество выпускников, которые в этом году сдают экзамены, то это более 10 тысяч человек, из них 2/3 традиционно выпускники 9-х классов. Чуть более трёх тысяч человек - те, кто выбрали ЕГЭ. Из них выпускников 11-х классов, чуть больше 2800 человек. Если говорить про саму процедуру проведения экзамена, то она не претерпела никаких изменений».

ЕГЭ стартуют 23 мая в 10 утра. В этот день выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. Основные предметы они напишут: 27 мая по математике, а 30 мая по русскому языку.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «В прошлом году, благодаря нашему президенту, у ребят появились два дня, в которые они могли пересдать один предмет. С одной стороны, это награда, с другой, к этому нужно относиться осторожно, потому что в этот период результат может измениться в лучшую сторону, вообще не измениться. А если результат ниже – то эти баллы будут действовать у ребёнка. Более 400 ребят воспользовались этим правом в прошлом году и более 80% получили результаты выше».

Выпускники 9-х классов начнут сдавать ОГЭ с 21 мая. В этот день будут проверять знания на иностранные языки. Математику они напишут 3 июня, а русский язык 9 июня. Также у них есть два предмета на выбор. И здесь самой популярной стала информатика. Её предпочли 52%. Далее по популярности география, обществознание, биология, физика и химия.

Важно отметить, что число списывающих выпускников кратно уменьшается, но всё-таки есть случаи, когда кто-то решается на обман.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Если говорить про сам экзамен, то важно, чтобы ребята помнили о простых правилах. Нельзя проносить запрещённые средства связи. Раньше мы говорили, что это телефоны, часы. Расширился список, теперь это пуговицы, сережки, в которые встроены различные видео и так далее. Мы знаем, что наши выпускники знают о существовании запрещенных средств связи. Пуговицы мы точно видели на одежде у ребят в прошлом году».

Основной период ЕГЭ завершится уже 4 июля. И выпускники смогут подавать документы в высшие и средние учебные заведения. В региональном Минобре отмечают, что сейчас растёт популярность среднего профессионального образования, как и его качество. А ещё всё больше наших выпускников предпочитают поступать в Мурманский арктический университет.