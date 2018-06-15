У юнармейцев Мурманской области прошёл очередной слёт

Очередной слёт представителей «Юнармии» со всей области сегодня состоялся в Доме детского творчества имени Анатолия Федоровича Бредова. Главным вопросом было избрание ребят, которые поедут в столицу страны для участия во Всероссийском слёте этого общественного движения. Валентин Руй из Североморска, несмотря на свой юный возраст, уже этим летом планирует поступить в военное училище. Этим решением он не только делает важнейший выбор в жизни, но и продолжает семейную династию. Движение «Юнармия», в котором состоит парень, помогло подготовиться к предстоящим испытаниям и убедиться в правильности выбора.

- Мы занимаемся строевой подготовкой, изучаем историю нашей Родины, нашего города, - рассказывает Валентин Руй, юнармеец (ЗАТО г.Североморск). – Это мне в любом случае пригодится.

Сегодня Валентин участвует в собрании юнармейцев, во время которого решается, кто из молодых людей представит область на Всероссийском слёте. Участникам слёта предстоит выбрать тройку лучших.

- Мы пригласили не только городских ребят, мы пригласили представителей всех муниципальных образований, - отмечает Николай Малов, начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровление Министерства образования и науки Мурманской области. - К сожалению, уже начался летний период, большинство ребят уехало за пределы Мурманской области, но, тем не менее, девять муниципальных образований будут представлены сегодня на региональном слёте.

Юные защитники Родины презентовали свои отряды и рассказали о том, чем они занимаются во время занятий.