У юных северян продолжают сбываться новогодние желания

В Снежногорске к исполнению мечты приложили руку сотрудники Центра социальной поддержки населения.

В декабре руководитель учреждения с «Ёлки желаний» сняла шарик от Кристины Шапошниковой – ребёнка с особенными потребностями из Снежногорска.

Кристине 15 лет: девочка часто улыбается, обожает смотреть комедийные мультсериалы и с особой заботой относится к младшему брату. Вот только словами подросток выражать своих эмоций не умеет. Кристина – ребёнок с особенностями здоровья. Однако это не мешает ей наслаждаться временем, проведенным вместе со всей семьей, особенно за просмотром какой-нибудь семейной киноновинки.

Исполнить мечту девочки удалось коллективу Снежногорского Центра социальной поддержки населения. При этом сотрудники учреждения не смогли оставить без сюрприза и младшего брата Кристины – для малыша из мешка Деда Мороза достали машинку на пульте управления. И конечно, сладкие подарки для обоих детей.

Александр Заречнев, глава семьи, г. Снежногорск: «Кристина у нас мультимедийный ребёнок, так можно сказать. Она любит смотреть мультфильмы и фильмы. Отсюда и решение загадать в подарок проектор для «Ёлки желаний».