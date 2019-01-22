У заполярных выпускников появится возможность проверить свои знания китайского языка

Какие ещё изменения в ЕГЭ ждут выпускников, и почему не стоит даже пытаться списывать на экзамене, рассказали в Министерстве образования и науки Мурманской области.

До Единого Государственного экзамена остается 4 месяца. В этом году испытания пройдут более 3300 выпускников 11 классов. В декабре ребята уже написали итоговое сочинение, зачёт по которому - обязательное условие для допуска к ЕГЭ.

Каждый пункт проведения экзамена оснащён рамкой-металлодетектором и видеонаблюдением, поэтому списать у выпускников точно не получится. Да и пытаться не стоит, так как за использование мобильного телефона или любых шпаргалок с экзамена удаляют немедленно, и пересдать можно только через год. Надеяться на «слитые» в интернет ответы тоже не следует.

- В прошлом году регион перешёл на новую технологию печати контроль-измерительных материалов и бланков для участников ЕГЭ прямо в аудитории в присутствии учащихся. И переведение бланков ответов в электронный вид осуществляется в пункте проведения экзамена, - сообщила журналистам Ирина Ковшира, министр образования и науки Мурманской области. - 12 февраля в двух пунктах в Мурманске - гимназии № 1 и № 2 пройдут тренировочные мероприятия по отработке данной технологии.

Заявки на участие в едином государственном экзамене принимают до 1 февраля. Для получения аттестата выпускникам необходимо сдать русский язык и базовую математику, остальные предметы - по выбору. К слову, с этого года можно попробовать свои силы и в китайском языке, он включён в перечень предметов. И если дисциплины по выбору одиннадцатиклассников не пугают, то изменения в списке обязательных экзаменов волнуют и выпускников и родителей. Сюрпризов не будет, заверили в Министерстве образования.

Красный аттестат - гордость родителей и учащихся и дополнительные баллы при поступлении в вуз. Теперь, чтобы получить заветную золотую медаль, нужно не только учиться на отлично, но и сдать обязательные предметы - русский и математику не ниже чем на 70 баллов.