У заснувшего в банке мурманчанина украли мобильный телефон

Находясь в нетрезвом виде, мужчина уснул в зоне самообслуживания одного из банков, а проснувшись, обнаружил пропажу мобильного телефона из куртки. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Вызванные на место происшествия полицейские опросили возможных свидетелей и посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Правоохранители установили и задержали подозреваемого. Им оказался безработный мурманчанин 1966 года рождения.

Похищенный гаджет вернули законному владельцу, а в отношении совершившего правонарушение возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.