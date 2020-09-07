У здания областного театра кукол установили легендарный фонарь

После переезда в новое здание было принято решение отреставрировать его и только после этого поставить перед театром.

Этот фонарь несколько десятков лет украшал территорию перед Мурманским областным театром кукол на улице Софьи Перовской. Его создали петербуржские художники, которые тогда работали над дизайном помещений учреждения. За эти годы фонарь стал визитной карточкой театра. И конечно, при переезде в новый дом он тоже сменил место.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Сейчас мы отреставрировали фонарь, подготовили к переезду и перенесли сюда, в наш театральный сквер, где находится Мурманский областной театр кукол. Я думаю, что он будет украшать это место. Сейчас строительные леса уберут, он будет светиться, и завлекать наших юных мурманчан в наш театр».