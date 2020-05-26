У жестокости милое лицо, но крепкие ноги

Выяснение отношений юных северянок закончилось рукоприкладством, позже в ход пошли и ноги. Шокирующее своей жестокостью видео попало в сеть, а конфликт стал темой программы на федеральном канале.

Видео жестокой драки 10 марта прошлого года между двумя девочками-подростками попало в Сеть. Позже стали известны имена детей, участвовавших в ЧП: некая Галина Карманова нападала и провоцировала конфликт с 13 летней, на тот момент, Викторей Лапытько в холле торгового центра, затем Карманова и её подружка вывели Викторию на улицу, где Галина под подбадривавшие её крики толпы подростков, стала бить Викторию ногами в лицо, по голове и по телу.

Мать девочки утверждает, что ранее Виктория и Галина знакомы не были. Собравшаяся толпа подростков за девочку не вступилась. С тех пор, как было сказано в программе «Мужское и женское», 14-летняя Виктория Лапытько пытается восстановиться после пережитой физической и моральной боли. Её мама ищет справедливости, а ведущие популярного ток-шоу - ответы на вопросы: кто виноват? почему до сих пор никто не наказан?

Майя Лапытько, мама Виктории Лапытько: «Я сразу обратилась в полицию, написала заявление. Мы обратились в больницу, фиксировали все травмы: закрытая черепно-мозговая, сотрясение мозга, перелом спинки носа, многочисленные синяки, кровоподтёки. Ребёнок избитый был весь. Но в судмедэкспертизе рассудили, что это лёгкий вред здоровью».

- А в деле вам оказали?

– Да!