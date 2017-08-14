У жителей дома № 8 по Арктикческому переулку условия жизни близки к арктическим

Август в Заполярье - сезон грибов и ягод. Однако в этом году он запомнится жильцам сразу двух мурманских домов не только дарами леса, но и коммунальными проблемами. С разницей в несколько суток в двух домах на разных концах города обвалились потолки.

Трёхэтажному кирпичному дому на Арктическом переулке не везёт. Крыша здесь течёт с 2008 года. Протечки, уверяют жильцы, не над одной квартирой, а по всему периметру. Люди обращались куда только можно, но ситуация с мёртвой точки так и не сдвинулась.

За 9 лет здание сменило 6 управляющих компаний. Последняя – «Эксплуатация Сервис» признала себя банкротом с 1 июля. А уже через несколько дней от влажности в квартире семьи Ткачук обвалился кусок потолка.

- В этом году я ставила на подоконник кастрюли, тазик, - делится своими методами борьбы с протечками Светлана Ткачук, мурманчанка из дома № 8 по переулку Арктический. - У там ещё цветы там стояли, все их залило, побило водой. Во время дождей вода стекает прямо над головой, где у меня кровать стоит. А на кухне, что творится?!

Вздувшиеся стены, отваливающиеся обои, запах плесени в квартире и тучи мух, плодящихся от сырости - меньшее из зол. Ситуация давно вышла за рамки понятия «неудобства» и приближается к катастрофе. Светлана Ткачук с мужем живут как в каменном веке: без большой нужды семья не включает электроприборы и даже светом в ванной стараются не пользоваться. Боятся замыкания.

- Вы просто не представляете! Сидим, погас свет, рвануло, соседи все забегали, - делится своими приключениями в квартире Светлана Ткачук, мурманчанка из дома № 8 по переулку Арктический. - У нас взорвался электрический щиток, света не было 6 часов. Все выскочили на улицу. А в подъезде едкий-едкий белый такой дым стоял.

Проблемное здание на Арктическом переулке достались в наследство управляющей компании «Комфорт». Её специалисты о проблемах жильцов знают и, в отличие от коллег, обещают решить их в кратчайшие сроки.

- Заявка уже передана, проверим объёмы работ и определим пути, как локализовать причину, - говорит по телефону Евгения Квасникова, ведущий инженер ООО «УК Комфорт». – Думаю, что надо провести замену хотя бы нескольких листов кровли, которые повреждены. Задание дано кровельщикам, они должны съездить, посмотреть что делать, а потом приступим к работам.