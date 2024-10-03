У жителей и гостей Апатитов и Кандалакши только по 6 октября включительно есть уникальная возможность прекрасно подготовится к зимнему сезону

В этих городах работает «Норвежская выставка».

Скандинавские производители верхней одежды знают толк в изготовлении качественных зимних и демисезонных вещей. Они учитывают влажный климат, обильные снегопады и низкие температуры. При пошиве представленной на «Норвежской выставке» одежды использованы лучшие в индустрии материалы, которые выдерживают экстремальные погодные условия до минус 50 градусов, а также применяется стильная и прочная фурнитура, что гарантирует не только удобство в использовании, но и долговечность.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Современные технологии - это дорого. Если мы говорим про верхнюю одежду, то куртки из мембранной ткани, которая отталкивает воду и грязь, при этом пропускает весь пар наружу, в магазинах стоят вообще «по космосу». В наших климатических условиях это вообще предмет необходимости, но из-за своей дороговизны они становятся для многих предметом роскоши. А за счёт того, что нашей компании удалось выкупить остаток ассортимента в закрывшихся магазинах, плюс мы минимизируем все расходы, логистику, то цена получается в 2-2,5 раза ниже».

На «Норвежской выставке» так же представлены бренды из Финляндии, Канады, Италии, Греции с минимальной наценкой.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Из осенних моделей на выставке представлены как мембранные куртки, которые в магазинах стоили по 37 тысяч, а на выставке - за 17900 рублей, так и пуховки женские в разных расцветках, на натуральном утином пуху. Причём набивка 90 на 10 - 90 процентов пуха и 10 процентов пера, за счёт чего они сверхлёгкие на себе вообще не ощущаются, обработаны пропиткой, непромокаемые и непродуваемые ветром. В магазинах стоили по 29 тысяч, а на выставке за 13900 рублей».

Только по 6 октября включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда со скидками до 70% будет представлена сразу в двух городах нашего региона: в Кандалакше в гостинице «Беломорье» на Первомайской улице, 31 (1-й этаж бывшего магазина «АЛВЕР»), в Апатитах на улице Бредова, 26а (ориентир - бывший магазин «DNS»).

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