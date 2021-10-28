У жительницы Мурманска похитили автомобильный прицеп

По словам северянки, ущерб составил более 80 тысяч рублей.

Момент похищения устройства успели зафиксировать камеры видеонаблюдения. Кадры довольно интересные: подозреваемый шёл по улице, будто бы прогуливаясь, увидел прицеп и решил забрать его с собой.

По всей видимости, мужчина не ожидал, что все его действия фиксируются, за что и поплатился – его задержала полиция.

Правонарушителем оказался 40-летний работник местной шиномонтажной мастерской. Он пояснил, что увидел незакрепленный прицеп, возвращаясь с работы поздно вечером, решил забрать его. В отношении северянина возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.