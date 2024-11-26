«УАЗ» попутал: в рядах регионального отделения КПРФ назревает скандал

Одного из коммунистов обвиняют в продаже автомобиля «УАЗ», который вскладчину купили члены КПРФ для фронта в рамках оказания гуманитарной помощи.

- Мурманское городское отделение КПРФ подарило ему «УАЗик» дизельный, который он пригнал сюда. Пока он находился здесь в работе, он его использовал, естественно, для нужд подразделения. Но перед тем, как закончить здесь работу и уволиться, он его продал за 360 тысяч рублей. При этом при всём он рассказывал, что это его личный «УАЗик» и так далее, и тому подобное. Поэтому, просто-напросто хочется, чтобы вы знали, кто такой «Роста» и что он делает.

Это видеообращение распространилось в ряде местных телеграм-каналов. Медиаресурсы утверждают, что под позывным «Роста» может скрываться член КПРФ Александр Головенко. Информацию в беседе с ИА «СеверПост» косвенно подтвердил секретарь Мурманского обкома коммунистов Юрий Ваталин.

Он сообщил, что Головенко действительно перегнал «УАЗ» в зону СВО, что машина была куплена на средства, собранные членами городского обкома КПРФ. Что случилось с автомобилем дальше, Ваталин, похоже, достоверно не знает. Он предположил, что «УАЗ» до сих пор остаётся на территории проведения спецоперации.

Информацию про внедорожник, который местное отделение КПРФ передало фронту, мы нашли и в газете КПРФ «Кольский маяк». Там указано, что инициатором покупки техники стал сам Головенко. С просьбой помочь в этом вопросе он обратился к соратникам по партии. На фото Головенко стоит перед капотом недавно купленного автомобиля. Если то, о чём говорит мужчина на видео, правда, и эта машина в последствии была продана, то в вопросе, вероятно, должны разобраться правоохранительные органы.

Олег Дышин, юрист: «Тут надо понимать, изначально он хотел так сделать или это уже в процессе службы. Если так оно и было, имело место это событие, возник умысел. Поэтому тут или мошенничество, или присвоение и растрата. Это всё уголовно наказуемая статья, за которую, безусловно, виновные лица или лицо должны понести наказание».