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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.09.24 19:30

Убедительную победу на выборах губернатора Мурманской области одержал действующий глава региона Андрей Чибис

В течении трёх месяцев на территории Мурманской области проходили избирательные компании, в которых приняли участие четыре кандидата на пост губернатора. Напомним, это Юрий Ваталин, Станислав Гонтарь, Юрий Климченко и Андрей Чибис. А в прошедшие выходные состоялось финальное голосование, предварительные результаты которого уже известны.

В нашем регионе состоялись выборы губернатора. Более чем на 500 площадках у жителей региона была возможность сделать свой выбор и отдать свой голос. Действующий губернатор, в том числе проголосовал на избирательном участке в гимназии №5 вместе со своей супругой.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Голосую за развитие нашей области, за наш план «На Севере - Жить», за тот план, который сформулировали сами люди».

Евгения Чибис, супруга губернатора Мурманской области: «Мне было несложно сегодня сделать выбор, потому что я его сделала уже 24 года назад».

На выборах проголосовали и другие кандидаты. От коммунистов в предвыборной компании участие принял Юрий Ваталин.

Юрий Ваталин, участник выборов губернатора Мурманской области: «Плохих руководителей выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы. На выборы надо ходить обязательно, надо принимать решение, если не придёте вы, то придут и за вас проголосуют».

Юрий Климченко же, ещё один кандидат на пост губернатора, поблагодарил своих оппонентов за то, что предвыборная компания прошла без скандалов и нарушений, а также заметил, что весь процесс был тщательно и планомерно устроен.

Юрий Климченко, участник выборов губернатора Мурманской области: «Честь и хвала облизбиркому. Они были организованы на достаточно высоком уровне. Мне, как военному человеку, было очень приятно работать на тех этапах, когда это надо было, с работниками областного избиркома».

А вот Станислав Гонтарь, кандидат от партии ЛДПР, в голосовании участвовал дистанционным образом. По его словам, такой формат очень удобен и экономит много времени.

Станислав Гонтарь, участник выборов губернатора Мурманской области: «Знаете, моё субъективное мнение, за дистанционным голосованием будущее. В любой момент, в любом месте можно спокойно проголосовать – вне зависимости от того, где ты находишься и не надо идти на участок. Кто-то пошёл за грибами, сегодня хорошая погода – можно прямо из леса это сделать. Я сегодня проголосую на работе, в штабе ЛДПР. Очень удобно».

Но и «по живым бюллетеням» проголосовали много северян. Кому-то такой формат позволяет стать более вовлечённым в написание истории своего региона.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Почему я голосую очно? Хочу прочувствовать причастность к будущему нашего региона. Оценить работу избирательных органов, безопасность, гласность и прозрачность выборов. В этом большую помощь оказывают общественные наблюдатели. И так же хочу почувствовать позитивное настроение наших избирателей».

Нина Реус, избиратель: «Голосуем каждый раз и всегда. Считаю, что все должны голосовать каждый раз и всегда, потому что человек должен проявлять свою активность, выражать своё мнение. Таким образом мы можем выстроить демократию. Главное, чтобы выборы были честными».

Виктор Вавелин, избиратель: «Голосуем с супругой каждый год, не пропускаем выборы».

Елена Васильева, избиратель: «Каждый раз голосуем, потому что гражданский долг - прийти и проголосовать».

Каждому избирателю важны свои критерии при выборе будущего руководителя области.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Выбирать, значит, думать, планировать свою жизнь и развитие нашего региона. Я проголосовал за дальнейшее развитие нашего региона и позитивные изменения. Это отражено в нашем стратегическом плане «На Севере - Жить» на ближайшие пять лет, который мы создавали вместе».

Виктор Вавелин, избиратель: «Голосовать важно, потому что мы выбираем будущее, как в будущем будем жить. Обстановка всё-таки тревожная. Выбирать надо надёжных людей, которых знаешь. Тех, кого знаем – тех и выбираем».

Елена Васильева, избиратель: «Партия важна и сам человек, наверное. Возраст важен».

Как отмечает председатель Избирательной комиссии Мурманской области, в этом году явка на выборах превысила 41% и это лучший результат с 2014 года. Главное, по его словам, что на площадках из раза в раз появляются нововведения, которые позволяют сделать процесс выборов более комфортным и доступным.

Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области: «Инновацией этого года было образование трёх экзицериальных участков, которые мы образовали для наших бойцов, которые находятся в Херсонской области, в Луганской Народной Республике, а также в командировке - в городе Северодвинск Архангельской области».

По предварительным данным, убедительную победу на выборах губернатора Мурманской области одержал действующий глава региона Андрей Чибис с результатом 73,99%. 

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