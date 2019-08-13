Убил одним ударом кулака

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Мурманска, который по неосторожности убил бывшего сослуживца. Происшествие случилось на территории Культурно-паркового комплекса имени Олега Найденова.

Во время словесной перепалки подозреваемый со значительной силой нанёс удар правой рукой в голову потерпевшему, после которого последний упал и ударился об асфальт.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый даёт признательные показания, ему грозит до 2-х лет лишения свободы.