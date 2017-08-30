Убийца врача-онколога раком не болел

Окончательный диагноз пенсионеру, который с ножом напал на врача мурманского онкодиспансера, установила посмертная судебно-медицинская экспертиза. Чтобы не думал о себе пациент, онкологии у него не было.

Напомним, шокирующее убийство произошло 9 августа. 66-летний мужчина пришёл в онкодиспансер с ножом. Прямо в коридоре он нанёс заведующему поликлиническим отделением несколько ударов. Всё произошло на глазах других пациентов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Однозначно говорить о причинах трагедии пока рано. Следствие ещё должно установить психическое состояние нападавшего.

- Входе следствия установлено, что нападавший ранее неоднократно обращался в медицинские учреждения Мурманской области, сообщая об имеющемся у него онкологическом заболевании, - комментирует ход следствия Ксения Кошелюк, старший помощник начальника СУ СКР по Мурманской области. – Однако, неоднократные обследования и диагностические мероприятия исключили наличие у него указанного им заболевания. Кроме того, факт отсутствия у мужчины злокачественных новообразований подтверждён результатами судебно-медицинского исследования трупа.